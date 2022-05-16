灣區縣檢察長選舉 政治氣氛不同以往 「公眾已在覺醒」

聖他克拉拉縣檢察長候選人丹尼爾鍾稱自己是「職業檢察官，致力於起訴犯罪」。（本報檔案照片）

6月加州 初選即將到來，許多選民已收到選票，各縣的檢察長初選都在進行。聖他克拉拉縣候選人丹尼爾鍾（Daniel Chung）日前在辯論會時，稱自己是「職業檢察官 ，致力於起訴犯罪」。這項看似再簡單明白也不過的聲明，或許顯現出不同以往的政治氣氛與選民心態。

丹尼爾鍾強調檢察官工作的基本職責，其實就是代表他將對於犯罪採取更為強硬的態度。

除了洛杉磯縣以外，各地選民將於6月7日選舉地方檢察長。依照過往經驗，夏季初選期時選民的投票 率通常較低，然而，這次的初選可能也會彰顯出在疫情之後選民對於司法系統的態度擺盪幅度。

先前佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死的謀殺事件，引發了全國對刑事法律體系系統性被濫用的疑慮，許多人感到異常憤怒。事發至今兩年後，許多大城市卻碰到了必須討論犯罪激增的原因與嚴重程度，其中當然也包括檢察官的真正角色，而且無論是共和黨還是民主黨掌政的縣，謀殺案都在上升。

加州進步檢察官聯盟創始主任、舊金山地區檢察官辦公室前主任德貝瑞（Cristine Soto DeBerry）表示，選民希望檢察系統對犯罪和刑事司法的處理方式有所改變，「他們希望我們專注於預防。希望我們專注於治療。他們希望我們在種族上更加公平。」

不過加州地方檢察官協會執行長、文杜拉縣（Ventura county）前檢察官托滕（Greg Totten）則指出，這類的訊息已經不像四年前那麼受歡迎，畢竟當時候犯罪並沒有那麼猖獗，大眾對於治安的關注也不那麼多，「晚間新聞有著那些打砸搶的畫面，還有那些目無法紀的行為出現在電視上，我認為公眾已經在覺醒。」

灣區則正處於這場政治的認同危機之中，而且特別激烈。如果罷免舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的行動可以被視為對於進步價值的公民投票，那麼灣區其他四個縣的檢察長投票，也是考驗選民對於法律秩序與社會正義的態度檢驗，並且看看法律秩序與社會正義是否可以共存。

阿拉米達縣擔任多年檢察長的歐瑪莉（Nancy O'Malley）退休後有多人競逐該職位。無論最後誰獲勝，都將成為該縣歷史上的第一個非白人的檢察長，但候選人並沒有努力證明他們是候選人中最自由派，跟2018年時形成明顯的對比。

舊金山大學政治學教授麥克布萊德（McBride）認為，在現在條件下，強調公共安全的主張，聽起來已不像五年前那樣「自動右翼」（automatically right-wing）。

競選阿拉米達縣檢察長的首席助理地區檢察官威利 (Terry Wiley) 有代表時代的口號：「和平與正義（Peace AND Justice）」。他強調，這不是一個選擇，只能有一個或者另一個，「我們的居民要求兩個都要。」

然而，雖然有許多地方官員和部分民權律師的支持，威利並沒有像他的候選人、檢察官辦公室資深檢察官威爾遜（Jimmie Wilson）對犯罪問題那們強硬。威爾遜在辯論中直接說：「我們不能讓人們進入我們的商店，搶劫、偷竊。」