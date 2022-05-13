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阿賽頓擬建城鎮屋 居民反對

編譯組／阿賽頓12日電
為了配合加州政策，阿賽頓打算興建城鎮屋，但遭到居民反對。（取自推特）
為了配合加州政策，阿賽頓打算興建城鎮屋，但遭到居民反對。（取自推特）

為了配合加州增加住房的政策，全國房價最貴郵遞區號所在地阿賽頓（Atherton）將近一世紀以來，首次考慮允許興建城鎮屋（town home），但遭到居民反對。

阿賽頓市長迪戈利亞（Rick DeGolia）表示，如果進行土地重畫，將可以在一筆面積1畝的土地上興建最多10個新住房單位。他說：「想達成加州要求的數目，就得興建城鎮屋。」

加州下令所有城市增加住房，否則將面臨重罰和由州政府接管土地畫分工作。阿賽頓4月底舉行公聽會，約有100名居民參加。一些人建議不惜任何代價抵制加州法令。

迪戈利亞估計，如果不遵守加州法令，阿賽頓每個月可能必須支付約10萬元罰款。新法令將從2023年開始生效，有效期八年，代表罰款總金額可能累積至高達900萬元。

迪戈利亞說：「有些人堅決到表示考慮支付罰款，但我們不可能這麼做，因為支付罰款需要居民投票通過。」

阿賽頓的情況與伍德賽（Woodside）和波度拉谷（Portola Valley）類似。3市都必須在未來10年內增加約300住房單位。波度拉谷最新考慮在沒有個人業主同意的情況下進行土地使用變更，但遭到可能興訟的威脅。

伍德賽為了規避加州法令，前陣子宣布全市都屬於山獅棲息地，因此住房法令不適用於當地。結果適得其反，這項宣布遭到加州檢察長駁回，不得不撤銷。

迪戈利亞表示，新住房法令要求目前僅有約2200棟房屋的阿賽頓，必須在2031年前增加348個住房單位。迪戈利亞指出，阿賽頓目前可用的土地只有兩筆。一筆是市政廳土地，另一筆是Holbrook-Palmer公園，但Holbrook-Palmer公園是1950年代借給阿賽頓使用，如果不再用作休閒公園，就必須歸還給史丹福大學

阿賽頓另一個可以興建城鎮屋的地點是市中心的企業中庭，應該可以興建五棟城鎮屋和多所學校。阿賽頓目前有八所公立和私立學校，迪戈利亞表示，每天進出阿賽頓的學生是該市人口8000人的兩倍。

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