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盛姍姍「開放的長城」 巴洛阿圖揭幕

【本報訊】
盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個人作品展，「開放的長城」（Open Wall）。（盛姍姍提供）
盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個人作品展，「開放的長城」（Open Wall）。（盛姍姍提供）

為紀念亞太裔傳統文化月，華人藝術家盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個人作品展，「開放的長城」（Open Wall），目前展覽已經開幕，盛姍姍並將於5月14日在線舉辦講座，與民眾對談。

「開放的長城」已在國際上多次展出並多次獲獎，第一次亮相是在2009年的在第53屆威尼斯雙年展。此後，在2010年上海世博會中國主題館展出，吸引了500萬人次參觀，隨後在布拉格坎帕博物館及春夏當代藝術節（2011 年）展出。

「開放的長城」由大型的特製玻璃磚組成，均由半透明的，彩虹色的或注入紅、黃與金色玻璃製成，每一塊磚都代表一個朝代的建築，閃耀著穿越文化和時間的記錄。由中國的長城所啟發的這一創作，寓意當代中國的開放性：一個希望繼續對全球經濟和國際思想交流開放的同時，保留其豐富文化底蘊。此次展出的是開放長城的藝術磚塊。

盛姍姍，1957年生於上海，1982年來美留學，攻讀西方文化和西洋美術史，畢業後曾在哈佛大學任駐校藝術家。對此次展覽，盛姍姍表示，「相信Open Wall的理念是強大而持久的，我們必須繼續建設一個更加開放和互聯互通的世界，而不是屈服於民族主義的牽引。」

Qualia Contemporary Art展廳地址：328 University Ave, Palo Alto, CA 94301。

盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個...
盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個人作品展，「開放的長城」（Open Wall）。（盛姍姍提供）
盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個...
盛姍姍在中半島巴洛阿圖Qualia Contemporary Art展覽廳推出個人作品展，「開放的長城」（Open Wall）。（盛姍姍提供）

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