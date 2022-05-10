聖荷西重啟市府雇員口罩令 聖他克拉拉縣進入第6波疫情

鑑於新增病例激增，聖荷西宣布重新恢復市府雇員室內口罩令。（Getty Images）

灣區 出現新一波新冠病例激增後，聖荷西 宣布重新恢復市府雇員的室內口罩 令。

聖荷西市府發言人馬查多（Demetria Machado）表示，這項暫時性命令已從5月6日開始生效，預定實施兩周到5月20日。

馬查多說：「由於聖他克拉拉縣最近公布的數據顯示，縣內新冠確診病例有所增加，出於謹慎，市府決定恢復口罩令。」

儘管口罩令預定實施到20日，但聖荷西市府指出，他們會持續監視聖荷西和聖他克拉拉縣的新增病例數目，如果有必要，口罩令會延長實施。

聖荷西是在衛生官員稱灣區已進入第六波疫情後做出這項決定。聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）上周在縣議會做報告時表示，受到高傳染性Omicron亞型病毒株BA.2快速傳播的影響，聖他克拉拉縣已進入第六波疫情。

柯迪指出，BA.2的傳染性比Omicron高出30%，最近許多學校和職場都爆發了集體感染事件，污水檢測數據也顯示各地污水中的BA.2含量不斷上升。柯迪還指出，最新變種病毒株BA.2.12.2的傳染性比BA.2更高。

聖他克拉拉縣目前是灣區被聯邦疾病防治中心（CDC）列為中等傳播級別（黃色）的四個縣之一，其他三縣為聖馬刁縣、舊金山和馬連縣，代表這些縣上周的單日新增病例率為每10萬人中超過200例。與灣區相鄰的聖他克魯茲縣現在是加州新增病例率最高的縣。