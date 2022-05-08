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馬連岬小飛機墜毀 2死

編譯組／馬連7日電        
馬連岬角小型飛機墜毀2人死亡。圖為大霧中可見的飛機殘骸。（電視新聞截圖）
馬連岬角小型飛機墜毀2人死亡。圖為大霧中可見的飛機殘骸。（電視新聞截圖）

據官員稱，周五（5月6日）下午，在舊金山以北的馬連岬角發生的小型飛機墜毀事件中，有兩人死亡。

據聯邦航空管理局和金門國家公園管理局稱，這架單引擎的Vans RV-10飛機墜毀在Conzelman路以北的鄉村山脊上，遠離任何小路和道路。

據公園管理局稱，該飛機的緊急信號燈在下午2點15分左右被激活。聯邦航空局說，飛機在下午2：40左右墜毀。

公園管理局說，大霧 「完全遮蔽了該地區，墜機地點被關閉，以便進行調查。」

NBC灣區航空顧問麥卡倫（Mike McCarron）在Flightaware上追蹤了飛機的尾號，他說：「我看到的是一條相當正常的飛行路線，從沙加緬度的Executive機場南側飛出，在Skaggs島上方穿越過三角洲。然後開始迅速下降，並開始在海灣上空盤旋......小飛機似乎迷失在雲層中，因為我知道當時霧氣很重，能見度可能為零。」

馬連岬角小型飛機大霧中墜毀2人死亡。 圖為搜救現場。 （電視新聞截圖）
馬連岬角小型飛機大霧中墜毀2人死亡。 圖為搜救現場。 （電視新聞截圖）

這起意外發生在中午時分。 公園管理局說，受害者的名字目前還沒有公布。

內夫（TJ Neff）是一名經紀人和飛行員教練，自1963年以來一直在飛行，他說，人們組裝的飛機非常受歡迎。「這是一種四座低翼全金屬飛機，」他說。「它們相對較快，容易飛行，有樂趣，能見度好，有很多好的地方。」

內夫不知道飛機上有什麽類型的儀器，但他說在霧中飛行總是不好的。「你可以讓它合法化，飛行員會有一個儀表評級，並且必須有最新的飛行經驗，這樣它才不會被輕視。」

對此次事故的調查正在進行中，目前仍未有其他信息。

馬連岬角小型飛機墜毀2人死亡。搜救人員趕到現場。（電視新聞截圖）
馬連岬角小型飛機墜毀2人死亡。搜救人員趕到現場。（電視新聞截圖）

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