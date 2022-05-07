防治黃龍病 聖縣有請黃蜂出任務

為了避免殺死柑橘樹的黃龍病蔓延，聖他克拉拉縣境內已經開始防範。（IWG提供）

為了預防可殺死柑橘樹的黃龍病（HLB）持續蔓延，聖他克拉拉縣本周釋出數以千計、名為「Tamarixia radiata」的細小昆蟲，以降低傳播該疾病的元凶，也就是亞洲柑橘木虱（Asian citrus psyllid, 簡稱ACP）的數目。

黃龍病是一種細菌性疾病，對人類和動物無害，但會影響柑橘樹和柑橘類植物的脈管系統。而亞洲柑橘木虱會在柑橘樹和柑橘類植物上覓食時傳播該細菌。樹木一旦染上黃龍病通常就會枯萎，必須移除。要阻止黃龍病的繼續蔓延，最有效方式就是預防亞洲柑橘木虱的傳播。

Tamarixia radiata是一種非常細小，沒有刺針的寄生性黃蜂，可作為保護柑橘果園和土生柑橘樹的天然生物控制手段，用來降低亞洲柑橘木虱的數目。這種黃蜂對人類和寵物無害，但是會寄生在亞洲柑橘木虱的幼蟲上，令其無法發育為成蟲。Tamarixia radiata不會寄生在任何其他昆蟲上，而且只在亞洲柑橘木虱出現的地方停留。

自2012年到目前為止，加州 已經釋出高達1850萬隻Tamarixia radiata，主要釋放地點在南加 州。受過培訓的工作人員負責釋出這種黃蜂，同時監控效力，等於利用大自然原本就有的天敵，對抗殺害柑橘樹的害蟲。

依照資料顯示，包括洛杉磯、橙縣、聖伯納迪諾縣、聖地牙哥縣、河濱縣等超過3000株住宅柑橘樹都已確認染患黃龍病。雖然黃龍病目前還未在聖他克拉拉縣出現，但是加州食品和農業部 已在該縣捕捉到數隻亞洲柑橘木虱。

專家建議，如果家中有柑橘樹，應該查看是否出現亞洲柑橘木虱的蹤跡。呼籲民眾不要將柑橘植物、樹葉和枝條移進或移出檢疫地區，或是進出州界、甚至國界，讓職務留在原地。如果州府農業部官員需要放置捕蟲網，檢查樹木或是針對害蟲對樹木進行治療，民眾應該配合。同時，如果屋主不打算繼續照顧柑橘樹最好考慮移除，以避免其成為害蟲和疾病的溫床。