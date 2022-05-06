綁架嬰兒、幼兒死亡 聖荷西一小教會涉案

聖荷西警方表示，上個月底發生的嬰兒綁架案和去年9月一宗女童死亡案，都與一家小教會有關。圖為嬰兒綁架案兩名被捕嫌犯拉米雷斯（左一）和波蒂略（右二）。（美聯社）

當局表示，最近發生的三個月大嬰兒綁架案的調查重點，已集中到聖荷西 一家小教會身上。執法人員認為，去年一名兒童之死，可能也與這家教會有關。

這家教會位於聖荷西南二街1000號路段一棟房屋後方。屋主賈西 亞（Santiago Garcia）表示，他把屋後這間套房租給「使徒和先知教會」（Iglesia Apóstoles y Profetas）使用。在4月25日綁架案發生後幾小時，賈西亞在晚上約11時接到警方來電，要求他打開教會大門。

賈西亞表示，他不住在這棟房子裡，但他的弟弟住在這裡。他的弟弟是教會成員，和另一名成員負責每月為教會支付1300元租金。

賈西亞指出，警方認為被綁架的嬰兒在這裡，所以搜索了教會，接著搜索了整棟房子，包括房子內部、庫庫和一個儲藏室。但賈西亞堅稱，綁架案與教會無關。

調查人員表示，被控綁架的嫌犯拉米雷斯（Yesenia Ramirez）4月25日和嬰兒的祖母帶著嬰兒外出購物。他們回到家中後，另一名嫌犯波蒂略（Jose Portillo）前來把嬰兒放進嬰兒汽車 座椅，然後帶著嬰兒坐上一輛登記在拉米雷斯名下的汽車逃逸。警方隔天在波蒂略家中找到嬰兒。調查人員稱，拉米雷斯是嬰兒家庭的友人。

使徒和先知教會因為去年9月有婦人報警表示3歲女兒死在教會裡，成為刑事調查的焦點。法庭文件顯示，消防員在醫護人員到達現場後，發現一名女童躺在地板上，顯然已經窒息死亡。女童的母親、舅舅和祖母當時人都在現場，他們對警員說，他們相信孩子被惡魔附身，他們來教會為她祈禱。

女童的母親赫南德茲（Claudia Hernandez）對警方說，她曾把手指伸進女兒的喉嚨中，並擠壓她的頸部催吐，然後在女兒睡著時又按壓她的喉嚨數次。被控對他人身體造成嚴重傷害導致死亡的赫南德茲表示，因為女兒時常從睡夢中醒來尖叫，所以確信女兒被附身。