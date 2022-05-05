洛斯蓋圖高中傳集體染疫 2周逾60確診

洛斯蓋圖高中傳出集體染疫，兩周內60多師生確診。（電視新聞截圖）

洛斯蓋圖高中日昨宣布，在過去兩周內至少有60名學生的COVID-19檢測 結果呈陽性。陽性病例在學生過完春假回家後有所增加，校長布坎南（Kevin Buchanan）說，學校不認為病例的激增是一種疫情 爆發。

「所以這實際上並不是爆發，這裡沒有人會稱之為爆發疫情」，布坎南3日接受採訪時說，「傳回的信息是，自從春假回來後，我們看到病例增加了，我們也不願意在現在這個時候看到數字朝這個方向發展，因為學校今年剩下的所有活動關係重大」。

學校本周發出了2000多份曝光通知，幾乎覆蓋了整個學生群體。布坎南在周二給學校家庭和工作人員的信中寫道，在COVID-19檢測呈陽性的學生中，有50人在校園內有潛在的感染力。在報告的病例中，只有10%是通過學校的每周檢測系統發現的。

學校正在鼓勵學生堅持每周進行檢測，並大力鼓勵學生和工作人員戴口罩 。學生們被要求在上課前用手機填寫一份篩查問捲，報告他們是否有任何症狀。

這一消息是在高年級活動、音樂會和初中畢業舞會的完整議程之前發布的，初中畢業舞會被移至室外舉行。學校在未來兩周內將舉行先修AP課程考試，以及期末考試。

布坎南寫道：「如果學生因病錯過了AP考試，就需要向大學理事會安排補考，這可能與其他活動相衝突。」

灣區的其他校園最近也有COVID-19的爆發。聖馬刁高中在上個月的畢業舞會後爆發了疫情，當時有近100名學生檢測出陽性。這次爆發使該學區轉為每日檢測。