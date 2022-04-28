我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

加州漁獵局破獲盜獵白鱘魚集團 9人遭逮

編譯組／綜合報導
釣客過在華盛頓州合法釣起的鱘魚。(本報檔案照)
釣客過在華盛頓州合法釣起的鱘魚。(本報檔案照)

魚子醬不是只有俄羅斯生產，美國西海岸也有。珍稀的加州白鱘魚可做成魚子醬，受到老饕的喜愛，也因此成為盜獵者下手的對象。

加州漁獵局經過近一年調查後，3月底終於動手逮捕九名盜獵嫌犯，首謀疑為31歲華人Andrew Chao。他們涉及的罪名包括在沙加緬度谷違法撈捕大型白鱘魚(white sturgeon)、紅鮑與鄧金斯蟹，逮捕當下還搜出非法槍枝與違禁毒品

住在屋崙（Oakland）的Andrew Chao與35歲的Pou Saechao早在2021年5月就因為偷捕白鱘而被盯上，漁獵局執法人員因此循線追到其他嫌犯，包括幫他們處理魚卵的Petryanik一家人，包括Igor、Lyudmila、Yevgeniy與Olga等四人，製成的魚子醬則透過黑市販賣。

漁獵局指出，加州目前的乾旱原本就已經嚴重衝擊白鱘生態，他們盜獵超過合法體積的白鱘更是威脅物種存續。而且Andrew Chao等人早在1月就曾因偷捕遭到調查，3月14日還被發現車上載有85.5吋的白鱘，目前拘捕的嫌犯仍待檢方正式起訴，不過初步調查發現，群夥至少偷捕了40尾白鱘。

偷捕嫌犯車上載著的85.5吋的白鱘。（加州漁獵局）
偷捕嫌犯車上載著的85.5吋的白鱘。（加州漁獵局）

加州 毒品 華人

上一則

北加巴洛阿圖史丹福購物中心又傳搶案 女子損失2500元

下一則

老人自救功

延伸閱讀

加州跨州鐵路完工153周年音樂會 紀念華裔鐵路工人

加州跨州鐵路完工153周年音樂會 紀念華裔鐵路工人
南加限水 屋主鏟草堆石 鋪鐵軌跑火車 省水支招

南加限水 屋主鏟草堆石 鋪鐵軌跑火車 省水支招
今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
史無前例 南加600萬戶嚴控室外用水 1周1天

史無前例 南加600萬戶嚴控室外用水 1周1天

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

2022-04-21 18:20
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳