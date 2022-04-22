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撞死母女肇逃 聖荷西警方公布卡車駕駛照片

編譯組╱聖荷西21日電
警方公布聖荷西撞死兩母女肇逃卡車駕駛人身份為55歲的威撒。（聖荷西警方提供）
警方公布聖荷西撞死兩母女肇逃卡車駕駛人身份為55歲的威撒。（聖荷西警方提供）

警方周四21日公布了涉嫌本月早些時候在東聖荷西的街上撞死一名婦女和她成年女兒的肇事逃逸者的照片，希望公眾能夠幫助調查人員追蹤這名迄今仍在逃的男子。

55歲的威撒（Jose Guadalupe Carrillo-Huizar）因與7日在Ocala大道靠近Oakton Court的地方發生的撞人事件有關，而被聖荷西警方通緝。

據警方援引該地區的家庭安全和監控照片稱，當晚6時25分左右，一名被認為是威撒的男子駕駛一輛紅色全尺寸皮卡在Ocala大道上向西行駛，撞上了兩名在有標誌的行人過街道上行走的婦女，然後開車離開。  

當局確認死亡的婦女是75歲的考爾（Narinder Kaur）和她53歲的女兒庫爾吉特（Kuljit Kaur），兩人都來自聖荷西。庫爾吉特的女兒們在一個GoFundMe頁面上收集捐款以幫助她們的家庭。她們寫道，這兩名女性晚上出去散步，「然後再也沒有回來」。

「我們的外祖母和母親等待了這麼久才在美國團聚，我們剛剛移民到這裡來開始一段新旅程，為我們的美國夢而努力」，籌款頁面寫道。「母親和外祖母本只能在美國共度一周，但不幸的是，我們的生活卻被這個悲傷的日子所摧垮。她和我們的媽媽是家庭的支柱。」

目前還不清楚肇事司機的車速有多快。碰撞發生在一個中學校園前，街道上公布的限速為每小時35哩，如果有兒童在場，則為每小時25哩。

警方表示，已經找到了他們懷疑涉嫌車禍的卡車，在之前公布的圖片中，這輛卡車類似於一輛GMC皮卡，有完整的駕駛室和黑色車罩。調查人員認為，威撒已經離開該地區，並已獲取對他的逮捕令，指控他犯有車輛殺人罪和肇事逃逸重罪。

這起車禍是聖荷西今年的第25和26起交通事故死亡，此後總數上升到27起。今年將成為該市道路致命事件最多的一年，其死亡人數按趨勢將遠遠超過去年以及2015年和2019年所達到的25年來最高峰60人。

在今年的交通事故死亡人數中，有15人為行人受害者。7日的事故是該市2022年第七起致命的肇事逃逸案件。

任何人若有關於7日撞人案的信息，可致電408-277-4654聯系SJPD交通警探Mike O'Brien，亦可致電408-947-7867，或登錄svcrimestoppers.org來向矽谷犯罪制止者報告線索。

警方公布聖荷西撞死兩母女肇逃卡車。（聖荷西警方提供）
警方公布聖荷西撞死兩母女肇逃卡車。（聖荷西警方提供）

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