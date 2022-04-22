撞死母女肇逃 聖荷西警方公布卡車駕駛照片

警方公布聖荷西撞死兩母女肇逃卡車駕駛人身份為55歲的威撒。（聖荷西警方提供）

警方周四21日公布了涉嫌本月早些時候在東聖荷西 的街上撞死一名婦女和她成年女兒的肇事逃逸者的照片，希望公眾能夠幫助調查人員追蹤這名迄今仍在逃的男子。

55歲的威撒（Jose Guadalupe Carrillo-Huizar）因與7日在Ocala大道靠近Oakton Court的地方發生的撞人事件有關，而被聖荷西警方通緝。

據警方援引該地區的家庭安全和監控照片稱，當晚6時25分左右，一名被認為是威撒的男子駕駛一輛紅色全尺寸皮卡在Ocala大道上向西行駛，撞上了兩名在有標誌的行人過街道上行走的婦女，然後開車離開。

當局確認死亡的婦女是75歲的考爾（Narinder Kaur）和她53歲的女兒庫爾吉特（Kuljit Kaur），兩人都來自聖荷西。庫爾吉特的女兒們在一個GoFundMe頁面上收集捐款以幫助她們的家庭。她們寫道，這兩名女性晚上出去散步，「然後再也沒有回來」。

「我們的外祖母和母親等待了這麼久才在美國團聚，我們剛剛移民到這裡來開始一段新旅程，為我們的美國夢而努力」，籌款頁面寫道。「母親和外祖母本只能在美國共度一周，但不幸的是，我們的生活卻被這個悲傷的日子所摧垮。她和我們的媽媽是家庭的支柱。」

目前還不清楚肇事司機的車速有多快。碰撞發生在一個中學校園前，街道上公布的限速為每小時35哩，如果有兒童在場，則為每小時25哩。

警方表示，已經找到了他們懷疑涉嫌車禍 的卡車，在之前公布的圖片中，這輛卡車類似於一輛GMC皮卡，有完整的駕駛室和黑色車罩。調查人員認為，威撒已經離開該地區，並已獲取對他的逮捕令，指控他犯有車輛殺人罪和肇事逃逸重罪。

這起車禍是聖荷西今年的第25和26起交通事故死亡，此後總數上升到27起。今年將成為該市道路致命事件最多的一年，其死亡人數按趨勢將遠遠超過去年以及2015年和2019年所達到的25年來最高峰60人。

在今年的交通事故死亡人數中，有15人為行人受害者。7日的事故是該市2022年第七起致命的肇事逃逸案件。

任何人若有關於7日撞人案的信息，可致電408-277-4654聯系SJPD交通警探Mike O'Brien，亦可致電408-947-7867，或登錄svcrimestoppers.org來向矽谷 犯罪制止者報告線索。