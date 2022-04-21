前奧地利外交官談俄侵烏 「中國是房間裡的大象」

前奧地利駐聯合國和經合組織大使佩特里奇，做客柏克萊加大在線講座。（視頻截圖）

柏克萊加大歐洲研究所20日舉行論壇。前奧地利駐聯合國 和經合組織大使、奧地利馬歇爾計畫基金會主席佩特里奇（Wolfgang Petritsch）表示，俄羅斯入侵烏克蘭 的戰爭中，中國扮演的角色是「房間裡的大象」。中國目前的狀態是猶豫不決、缺乏果斷，但最終要做出艱難的決定。

戰爭破壞秩序 北京有智慧認識

佩特里奇表示，俄羅斯入侵烏克蘭，是本世紀的挑戰。戰爭對於歐洲聯盟和西方的未來，起到決定性作用。如果俄羅斯成功地占領了烏克蘭東部，是否會激發後期進一步的戰爭，很大程度上取決於烏克蘭方面的決心，也取決於歐洲人和美國人的韌性。

他說，中國的角色相當於「房間裡的大象」，「中國最終會對這一切做出怎樣的反應？是否會在衝突中牟取暴利？是否會意識到，通過破壞目前的秩序，中國可能會變得更糟，因為中國的整體系統，新絲綢之路的貿易網政策，在很大程度上取決於基於規則的合作夥伴和國家。因此，除非中國支持基於規則的系統，否則將受到戰爭的影響。我認為在北京有足夠的智慧來認識到這一點。」

佩特里奇表示，中國目前的狀態，也許是坐在圍欄上（sitting on the fence，形容缺乏果斷，中立或猶豫不決的態度，或者由於缺乏勇氣而無法做出決定）。有人形容，北京是坐在椅子上或在沙發上觀察。但最終，中國將不得不在這方面做出一些艱難的決定。

上述決定，反過來使新近恢復的跨大西洋關係變得更加重要。一方面，歐洲必須變得更加自信。歐盟和平項目（The EU peace project，為應對日益高漲的民族主義民粹主義而建立）需要在某種程度上加強核心力量。另一方面，歐洲也要在不同層面增強跨大西洋關係。這種關係不再是歐洲可以保持應該保持的小夥伴關係。此外，歐洲需要看到，實際上，印度 和太平的關係洋對美國來說是如此的重要。所以需要確定一個新的平衡點。

他表示，中國現在與所羅門群島有一個戰略性的安全合作關係（註：所羅門群島將允許中國軍艦在所羅門群島停靠）。所以這在某種程度上是中國在該地區長期戰略的明確指標。「因此，這些都是我認為歐洲現在需要從全球角度和全球戰略角度考慮更多的問題，以便理解歐洲未來需要什麼，以及如何加強跨大西洋關係，並同時增加美國對印度與太平洋的支點不受阻礙。」

佩特里奇表示，俄羅斯入侵烏克蘭，是本世紀的挑戰。圖為俄羅斯總統普亭。（視頻截圖）

加強安理會作用 聯合國須改革

佩特里奇表示，國聯失敗的部分原因是它無法保留所有大國的參與，而二戰後建立的聯合國兩級系統，則保障了包括蘇聯在內的大國的參與，但代價巨大。今天，聯合國仍然是宣洩不滿情緒的論壇。它在一些重要的合作努力中仍然表現出色，但不能被用作軍事干預的工具，不能反對安理會任何一個常任理事國的利益，更不用說實施行動了。無論聯合國如何審查違反國際法的行為，相關背景中總潛伏著戰術、戰術核彈的危險。在可以獲得大多數人支持的情況下，加強聯合國安理會的作用將是很好的第一步。這在1944年至1945年是沒有預見到的。但現在隨著成員的增加，改革是極其重要，要反思和分析安理會可以做什麼。

聯合國大會的緊急會議上，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求全面撤軍的決議案獲得141個成員國贊成、35個國家棄權，其中包括中國和印度。

他說，譴責侵略非常了不起，但中國和印度很克制。「我們也要思考，印度仍然是西方的夥伴嗎？它是否正在轉移？我很懷疑，因為對印度來說，中國作為一個對手要重要得多。所以西方實際上是指美國和歐洲。儘管如此，這也是需要考慮的問題，必須將這些納入聯合國系統的改革中。」

佩特里奇表示，還必須改革聯合國安全理事會。目前，五個常任理事國各自擁有一票否決權是個大問題（註：能對非程式性事項的安理會決議草案進行否決）。可以考慮減去一個一票否決權，不過，俄羅斯和中國可能會互相支持。另外，也許可以將安理會擴大規模，將德國、日本、南非等國家納入。