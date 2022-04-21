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舊金山對抗塑膠垃圾汙染 領先全美

記者王子涵／舊金山報導
丁右立提出了全美第一部規定塑料瓶可回收成分標準的AB793法案。（視頻截圖）
丁右立提出了全美第一部規定塑料瓶可回收成分標準的AB793法案。（視頻截圖）

舊金山市府18日發布影片，內容講述城市如何對抗塑膠垃圾成為全美領先綠色城市。作為垃圾回收和再利用領域的立法者，加州眾議員丁右立（Phil Ting）在影片中表示，許多政策創新人士來到舊金山，無論是禁止塑膠袋還是垃圾回收，都是在提高我們的生活環境。

位於96號碼頭的垃圾處理站是舊金山市垃圾回收的中心。處理站發言人里德（Robert Reed）表示，每一天全市的垃圾回收車都要從藍色可回收垃圾桶中回收超過500頓的垃圾，隨後分成14個不同種類，如紙質、鋁罐、玻璃等。這樣處理可以有效減少需要填埋的垃圾總數。「其他城市羨慕舊金山的一點是，一些難以回收的低級塑膠，如包裝紙、糖紙等，在這裡可以被分類出來，而大多數城市都會直接埋進土壤。」里德說。

丁右立表示，石油工業是塑膠的主要生產源。「當我們在逐步減少石油在交通領域的供應時，他們將塑膠製品作為未來利潤的來源。但人們沒有意識到的是，塑膠很難被回收，並最終進入土壤和海洋中。」丁右立強調，「如果我們現在不開始收集塑膠的話，到2050年塑膠在海洋中的重量將超過魚類。」丁右立指出，讓回收更加困難的是，比起回收塑膠垃圾，製造新塑膠的成本更低。

去年12月，丁右立提出全美第一部規定塑膠瓶可回收成分標準的AB793法案。法案規定在2030年前，塑膠瓶中至少含有15%的可回收成分，並在2030年後達到50%。「該規定比歐盟以及全世界的水平更高，我們的建議永遠在最開始就不要使用一次性塑膠瓶。」丁右立說。

居住零污染組織（Residential Zero Waste）資深協調人基爾蒂（Alexa Kielty）表示，舊金山當地的小商業都在重新考慮他們的食物包裝。基爾蒂說：「我們與店主一對一溝通，向他們提出商業上的建議，鼓勵他們將一次性的食物托盤換成可多次利用的，並且提供他們一部分資金完成這樣的轉變。」

丁右立最後說：「我很榮幸可以在立法中代表舊金山人的利益，這都歸功於舊金山人和這裡的生態系統思考的方式允許我繼續創新，舊金山正引領著世界向前走。」

舊金山當地的小商業都在重新考慮他們的食物包裝。（視頻截圖）
舊金山當地的小商業都在重新考慮他們的食物包裝。（視頻截圖）
到2050年塑料在海洋中的重量將超過魚類。（視頻截圖）
到2050年塑料在海洋中的重量將超過魚類。（視頻截圖）
位於舊金山96號碼頭的垃圾處理站每天要處理500頓可回收垃圾。（視頻截圖）
位於舊金山96號碼頭的垃圾處理站每天要處理500頓可回收垃圾。（視頻截圖）

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