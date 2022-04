中風後首次回跑道 董軍完成半馬

董軍意志力驚人,中風失語滿周年跑完半馬,完賽後露出久違的微笑。(董軍提供)

董軍腦梗死後患了失語症,許多中文字的發音與意思都不記得;不過親友陪他康復學語言的同時,他沒忘記跑步的愛好。今年3月6日,中風 失語滿周年,董軍跑了納巴的半馬並順利完成。雖然成績遠不如以往,但他穿著「I can NOT speak, but I CAN RUN」的運動衣跑完全程,獲得支持與歡呼。

「以前跑個半馬不算什麼,但是這個半馬對我意義重大。這是我去年患病後,第一次回到跑道,也是我第一次獨立的行程和獨自跑步。這次半馬成績是1小時44分08秒,我感到很棒!賽後我把這個好消息,分享給陪我一路陪我走過康復的親朋好友,藉此鼓勵並感謝他們。」

董軍說,自己跑馬拉松 已經八年,過去全馬最好的成績是3小時20分鐘,並且是世界六大馬拉松的滿貫跑者,是中國在此成績的第22位跑者。沒想到一次腦梗死的意外,讓生命完全改變,不但失去正常的語言能力、自己一手成立的公司也無法再站回第一線經營,甚至無法自行獨立出門、也沒法獨自開車,「而且更麻煩的是:如果我走丟了,沒有問路的能力,過往一切的日常變得如此困難。」

董軍說,非常感謝自己在北京 、上海、舊金山灣區的朋友,每天陪伴進行的語言康復訓練;而他也非常開心能回到跑步的舞台,未來將一直跑下去,更希望能為公益而跑,跑出生命的活力,「我覺得只要堅持,就相信一定可以康復。康復後會用行動來回饋社會,以及幫助過我們的好心人。」