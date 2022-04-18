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中風後首次回跑道 董軍完成半馬

記者李榮／灣區報導
董軍意志力驚人，中風失語滿周年跑完半馬，完賽後露出久違的微笑。（董軍提供）
董軍意志力驚人，中風失語滿周年跑完半馬，完賽後露出久違的微笑。（董軍提供）

董軍腦梗死後患了失語症，許多中文字的發音與意思都不記得；不過親友陪他康復學語言的同時，他沒忘記跑步的愛好。今年3月6日，中風失語滿周年，董軍跑了納巴的半馬並順利完成。雖然成績遠不如以往，但他穿著「I can NOT speak, but I CAN RUN」的運動衣跑完全程，獲得支持與歡呼。

「以前跑個半馬不算什麼，但是這個半馬對我意義重大。這是我去年患病後，第一次回到跑道，也是我第一次獨立的行程和獨自跑步。這次半馬成績是1小時44分08秒，我感到很棒！賽後我把這個好消息，分享給陪我一路陪我走過康復的親朋好友，藉此鼓勵並感謝他們。」

董軍說，自己跑馬拉松已經八年，過去全馬最好的成績是3小時20分鐘，並且是世界六大馬拉松的滿貫跑者，是中國在此成績的第22位跑者。沒想到一次腦梗死的意外，讓生命完全改變，不但失去正常的語言能力、自己一手成立的公司也無法再站回第一線經營，甚至無法自行獨立出門、也沒法獨自開車，「而且更麻煩的是：如果我走丟了，沒有問路的能力，過往一切的日常變得如此困難。」

董軍說，非常感謝自己在北京、上海、舊金山灣區的朋友，每天陪伴進行的語言康復訓練；而他也非常開心能回到跑步的舞台，未來將一直跑下去，更希望能為公益而跑，跑出生命的活力，「我覺得只要堅持，就相信一定可以康復。康復後會用行動來回饋社會，以及幫助過我們的好心人。」

馬拉松 北京 中風

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