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胡正明夫婦50萬捐華人特殊兒童之友會 佛利蒙中心以他倆命名

記者李榮／佛利蒙報導
胡正明（中）捐贈50萬元給華人特殊兒童之友會。（記者李榮／攝影）
胡正明（中）捐贈50萬元給華人特殊兒童之友會。（記者李榮／攝影）

華人特殊兒童之友會（Friends of Children with Special Needs，FCSN）宣布，華人特殊兒童之友會長期支持者、柏克萊加大（UC Berkeley）傑出名譽教授胡正明與太太梁淑玲，近日捐贈50萬元給華人特殊兒童之友會。而華人特殊兒童之友會也將該會佛利蒙中心命名為「Chenming & Margaret Hu Center」，12日舉行剪綵儀式，感謝胡正明與梁淑玲，並表彰兩人的貢獻。

華人特殊兒童之友會介紹，胡正明博士和夫人梁淑玲一直是華人特殊兒童之友會大家庭的一員。胡正明曾經是台積電技術長，並因他對半導體技術的貢獻，曾獲得總統歐巴馬親自頒發的美國國家科學獎章。他們的兒子是才華橫溢的藝術家，參與華人特殊兒童之友會項目已有20多年。胡正明於2016年至2018年擔任華人特殊兒童之友會理事主席，多年來一直活躍於華人特殊兒童之友會的理事會。

畢業於台灣大學電機工程系的胡正明，在柏克萊加州大學獲得碩士與博士學位，畢業後到麻省理工學院（MIT）任助理教授。1976年起，胡正明任教於柏克萊加州大學電子工程與計算機科學系。1996年時他創辦思略微電子有限公司兼任董事長；2001年至2004年間，胡正明擔任台積電首任技術長，兼任柏克萊加大台積電傑出講座教授。

華人特殊兒童之友會介紹，華人特殊兒童之友會是一個由美國華裔家庭於1996年成立的非營利組織，宗旨是幫助有發育障礙的人。2006年時，華人特殊之友會在佛利蒙推出了第一個夢想中心，隨後於2017年在聖荷西建立了南灣中心，並於2021年佛利蒙收購1萬8000平方呎物業，以供未來擴展。在過去的25年裡，華人特殊兒童之友會一直在追尋為特殊兒童建立社區的夢想，希望能持續擴張，繼續為華人特殊兒童的需求努力。

當日捐贈儀式中特別準備象徵性的大型支票，感謝胡正明與太太梁淑玲的愛心。包括駐舊金山經文處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙市長高敘加、副市長薩爾溫（Raj Salwan）、佛利蒙市議員黃潔宜、邵陽等人都到場致意。

華人特殊兒童之友會目前的理事會成員包括，共同主席：喬立，理事會共同主席：王一尹。理事：王彥邦、胡立民。會長：李宗琨。副會長：陳慧明。執行長：葉愛卿。財務長：徐玲玲。

華人 柏克萊加大 加州大學

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