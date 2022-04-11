「舊金山市公民途徑倡議」辦大型入籍工作坊

「舊金山市公民途徑倡議」舉辦公民入籍工作坊，協助100多名合法永久居民申請成為美國公民。（安老自助處提供）

「舊金山 市公民途徑倡議」及其社區合作夥伴，日昨在舊金市市立大學(CCSF)海洋校區舉辦了大型的現場入籍工作坊。有超過80名義工，主要是律師和社區義工，全程協助報名參與的合法永久居民進行美國公民 入籍的申請手續。

舊金山市議員馬兆明、民政及移民 辦事處行政總監潘黃燕玲、舊金山市市立大學校董王兆倫等出席了本次活動，並舉行頒獎典禮表彰市立大學和教務長Jill Yee。

「舊金山市公民途徑倡議」領辦機構，安老自助處行政總監鍾月娟表示，每次策畫和舉辦公民入籍工作坊都需要俱備充分的時間、足夠的場地空間，以及一群熱心專業且訓練有素的義工團體。這次的活動之所以能夠成功舉行，全靠得到市立大學、「公民途徑倡議」合作夥伴和一眾義工的支持。

她說，非常幸運能有市立大學作為的長期合作夥伴，並指出，Jill Yee在協助符合條件的移民入籍申請過程擔當重要角色，支持和推動安排市立大學校園舉辦非常需要的入籍工作坊。

「公民途徑倡議」透過具有多種文化和語言的信息和協助，歷年來為有需要人士提供免費和優質的法律服務。自2013年成立以來，已為超過1萬6137人提供服務，幫助超過1萬零422名合法永久居民成為美國公民。通過協助申請人免除費用，節省了超過470萬元的申請費，並為舊金山灣區居民提供了價值超過2000萬元的法律服務和入籍服務。

想了解有關即將舉行的工作坊和更多資訊，請瀏覽sfcitizenship.org。