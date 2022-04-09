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加州Medi-Cal藥配系統 疑涉不當勾結、病患拿不到藥

編譯組／綜合報導
加州健保藥品配發機制Medi-Cal Rx問題重重。（Getty Images）
加州健保藥品配發機制Medi-Cal Rx問題重重。（Getty Images）

加州健保Medi-Cal 2022年元旦上路，但是處方藥發放系統Medi-Cal Rx卻問題重重，不僅許多病患拿不到藥，還可能涉及不當勾結與商業算計。

基於節省醫療開支的考量，加州州長紐森上任之初，就希望讓Medi-Cal取代越來越貴的聯邦醫療補助（Medicaid，白卡）。但沒想到的是，在Medi-Cal Rx的承包商遴選過程中卻發生諸多疑點，加州醫療服務局（DHCS）也向媒體證實，正在釐清相關問題。

Medi-Cal Rx最初在2020年發包時，是由Magellan Health的子公司Magellan Medicaid Administration以3億元標下，Magellan Health本身承包全美28州與華府的公共醫療計畫，但子公司沒有加州境內的保險業務，因此才能得標。

不過全案卻在2021年1月出現重大轉折，醫療保險巨頭Centene決定以500億元收購Magellan Health，但是Centene卻在加州擁有170萬以上的保戶，公開資料還顯示，Centene在2019財年自加州取得的保險營收占總數11%。

但是加州政府似乎為了讓Medi-Cal上路而便宜行事，延後Magellan Health接手Medi-Cal Rx的時點，讓Magellan與Centene有機會分割加州業務，並聘請第三方監督者，以便能夠繼續推動Medi-Cal Rx轉移計畫。

不過，近來的發展似乎對Centene集團越來越不利，六州已經因超收Medicaid藥費控告Centene，Centene則以和解收場，另外三州雖然和解，但未公布金額。雖然Centene否認觸法，不過財報卻編列12億5000萬元預算，以支應目前與未來的訴訟開支。

此外，Medi-Cal Rx機制在年初發生病患拿不到藥的事件後，還可能有後續變化，其中之一是據報Centene考慮出售Magellan Health的藥品業務。未來的Medi-Cal Rx是否還會發生「意外」，讓弱勢病患拿不到處方藥，沒有人敢打包票。

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