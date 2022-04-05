庫市廢校衍生罷免 明遞連署書 將被罷免學委籲選民冷靜思考

罷免團體在網路上的連結，指稱庫比蒂諾三位學區委員不稱職必須罷免，https://www.recallcusdboard.org/。(圖翻攝網路)

庫比蒂諾聯合學區 (Cupertino Union School District簡稱CUSD)去年10月宣布預定在2021至2022學年末將關閉 Regnart和Meyerholz兩所小學後，部分民眾因不滿學區委員決定，醞釀罷免 當時投票通過廢校的三位學區委員。罷免團體預計本月6日正式遞交連署書給縣政府。而將被罷免的學委則站出來呼籲選民，要冷靜思考這項決定，因為罷免案通過後，除了8月舉行的臨時投票會將讓學區花費近百萬元外，臨時選舉出來的委員素質，一定程度上也無法和正式選舉相比。

庫比蒂諾廢校爭議持續三年，由於2015年到2021年9月，該學區已有4900名學生流失，加上人口老化、房價上揚等因素，預計未來八年還會再失去4000名學生。學區委員多次評估後，去年宣布，今年6月學期結束後將關閉兩所小學及合併一所小學。這個問題上月中還延燒到市議會中討論，計畫以市議會名義發函「建議」學區委員重新評估，後來因為提案議員人數不足而沒有成案。

不過對於學區委員決策不滿的民眾並未放棄，早在去年8月就開始籌畫罷免三位贊成廢校的學區委員，這三位分別是梁沈詩薇(Sylvia Leong)、康寧漢(Lori Cunningham)、佛蓋爾(Phyllis Vogel)。目前連署的總數是否達到官方要求的總選民數15%、換算約1萬1000份，罷免團體並未透露。

梁沈詩薇表示，罷免團體利用不實的指控，讓選民簽下連署書。其中，指稱學區委員缺乏正當程序，就將兩個學校關閉，編造入學數據下降讓學校無法營運，以及犧牲教育 品質和財政管理不善，這些指控都不是事實。她表示，學區2017年開始就因為學生流失嚴重開始進行評估，經過33名公民諮詢委員會(CAC)以及多次會議，才做出廢校的決議。

至於財政方面，雖然將現有所有資金都投入讓所有學校繼續經營，確實還是能撐一到兩年，但是併校之後，行政資源共用，省下資金集中給學生在藝術、音樂和其他人文教育上，才能提升教育品質。

長期擔任灣區學區委員的張琛表示，廢校這個決議不是對、錯問題，而是立場問題。部分民眾反對學區委員做出的決定她很尊重，但是用不實的言論誘導選民簽下連署書，她就不認同。

擔任薩拉度加學區委員主席的曾景琳也反對罷免案，她覺得不管是學區委員和罷免的群眾其實最終目標都是要學區好。這些委員如果不做這些「困難」的決策，到時候整個學區經營困難，由州政府接手，結果更糟。同樣的狀況上個月就已經在屋崙學區，因為經營不善已經決定明後兩年關併11所學校。

罷免團體代表李宜靜則回應，疫情期間學生人數下降2500人，是因為學區處理不當，才讓學生轉去私立學校，也因為這個原因民眾才不願意支持CUSD兩次提出地目稅(parcel tax)的原因。而且關了兩所學校，反而會花更多的錢裝修。

罷免團體也說，CUSD還欺騙不懂的家長們，完全不公開的CAC滿足7-11 committee的要求，這些都是違反教育法規的。更令人擔心的是，這三個學委不知量入為出、開源節流，繼續花錢在與課程質量不直接相干的項目上，他們不下台，CUSD的未來堪憂。

如果4月6日罷免團體的連署書被州政府確認通過，本案將會在8月底執行罷免投票，同時選舉新任學區委員。最後梁沈詩薇表示，如果民眾是因為不知情或是人情壓力下簽署連署書，也可以透過郵件或書面通知縣選舉官員。電子郵件為 [email protected]。主題為：Withdraw my signature from CUSD recall.。撤回請求必須包含你在連署書上的姓名、住址和簽名（簽名可用拍照），並且必須在4月6日下午 5 點之前讓縣選舉委員會收到。