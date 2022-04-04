罷免舊金山地檢長博徹思 科技界金主紛捐款

統計顯示，科技界人士大量捐款支持罷免舊金山地檢長博徹思。(本報檔案照)

離6月7日罷免舊金山 地檢長博徹思(Chesa Boudin)選舉日只剩九周，選戰進入緊張時刻時。統計顯示，科技界人士大量捐款支持罷免陣營。根據選舉政治捐款數據，贊成罷免陣營獲得270萬元捐款，支持博徹思陣營僅取得105萬元捐獻。

政治捐款對選戰影響，目前仍不明朗。主張罷免陣營所作民調顯示，贊成罷免高達68%。然根據反對罷免陣營民調，贊成者為44%，反對者44%，雙方拉平。另12%選民尚未決定。

博徹思是全國各地檢處中，最為進步派的檢察長之一，因此有人指責博徹思對罪犯過於寬容，造成舊金山治安惡化，這是罷免陣營譴責博徹思最為嚴厲的地方。然而支持陣營指出，一些科技界人士捐款支持罷免陣營，主因出自於博徹思保護零工經濟(gig-economy)工人，得罪零工經濟業主。然而博徹思也取得一些科技人士的支持。

高科技人士康威(Ron Conway)捐款支持罷免陣營。他於最近電郵中強調，舊金山深陷犯罪浪潮中，凶殺案、攻擊事件、搶劫事件都創下歷史新高紀錄。根據統計，舊金山的暴力犯罪與財產犯罪數量都為最近幾年以來最低者，然而新冠疫情爆發以來，凶殺案與偷竊事件極速惡化。

康威本人自己也曾是網路餐飲外送公司DoorDash投資人。舊金山地檢處曾指控零工經濟公司DoorDash Handy觸犯州法，這兩家零工經濟公司將其員工歸屬為獨立承包商，非正式雇員，無法享有一般公司正式員工的福利。

加州 選民於2020年投票通過第22提案(Proposition 22)。根據提案內容，零工公司如DoorDash、Uber、Lyft都必須將其服務員工歸納為正式雇員，而非獨立承包商，享有公司提供福利如健保等，這對這些零工經濟公司而言，都是一大負擔。

罷免博徹思選戰主要金主之一譚葛瑞(音譯，Garry Tan)已捐出10萬500元，他經常在社交媒體中發布攻擊博徹思訊息，指責在博徹思管理下，舊金山成為一個更危險的城市，舊金山亞裔經常是仇恨犯罪的受害者。

譚葛瑞的推特社交媒體平台有23萬8000名追隨者，他最近推特發文稱，長者遭搶、遭刺、傷害殘廢，他對這種社會現象感到厭惡。

譚葛瑞本人投資網路外送公司Instacart，這是零工經濟的一種。譚葛瑞否認他主張罷免因素出自於商業利益。他說，目前政府沒有善盡保護公民的義務。

支持博徹斯陣營發言人艾德華絲(Julie Edwards)說，科技界支持博徹斯者大有人在，他們不但支持司法改革，也親自參與各項司法改革活動。她同時指出，有些商業界人士由於公司利害關係，身不由己。

加州聖瑪利學院(St. Mary's College)政治學教授庫克(Corey Cook)表示，捐款者的動機相當複雜，很難區分是哲學因素或者是經濟利益因素，因為這兩種因素並非涇渭分明，有其重疊的可能性。