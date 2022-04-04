我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

罷免舊金山地檢長博徹思 科技界金主紛捐款

編譯組／灣區3日電
統計顯示，科技界人士大量捐款支持罷免舊金山地檢長博徹思。(本報檔案照)
統計顯示，科技界人士大量捐款支持罷免舊金山地檢長博徹思。(本報檔案照)

離6月7日罷免舊金山地檢長博徹思(Chesa Boudin)選舉日只剩九周，選戰進入緊張時刻時。統計顯示，科技界人士大量捐款支持罷免陣營。根據選舉政治捐款數據，贊成罷免陣營獲得270萬元捐款，支持博徹思陣營僅取得105萬元捐獻。

政治捐款對選戰影響，目前仍不明朗。主張罷免陣營所作民調顯示，贊成罷免高達68%。然根據反對罷免陣營民調，贊成者為44%，反對者44%，雙方拉平。另12%選民尚未決定。

博徹思是全國各地檢處中，最為進步派的檢察長之一，因此有人指責博徹思對罪犯過於寬容，造成舊金山治安惡化，這是罷免陣營譴責博徹思最為嚴厲的地方。然而支持陣營指出，一些科技界人士捐款支持罷免陣營，主因出自於博徹思保護零工經濟(gig-economy)工人，得罪零工經濟業主。然而博徹思也取得一些科技人士的支持。

高科技人士康威(Ron Conway)捐款支持罷免陣營。他於最近電郵中強調，舊金山深陷犯罪浪潮中，凶殺案、攻擊事件、搶劫事件都創下歷史新高紀錄。根據統計，舊金山的暴力犯罪與財產犯罪數量都為最近幾年以來最低者，然而新冠疫情爆發以來，凶殺案與偷竊事件極速惡化。

康威本人自己也曾是網路餐飲外送公司DoorDash投資人。舊金山地檢處曾指控零工經濟公司DoorDash Handy觸犯州法，這兩家零工經濟公司將其員工歸屬為獨立承包商，非正式雇員，無法享有一般公司正式員工的福利。

加州選民於2020年投票通過第22提案(Proposition 22)。根據提案內容，零工公司如DoorDash、Uber、Lyft都必須將其服務員工歸納為正式雇員，而非獨立承包商，享有公司提供福利如健保等，這對這些零工經濟公司而言，都是一大負擔。

罷免博徹思選戰主要金主之一譚葛瑞(音譯，Garry Tan)已捐出10萬500元，他經常在社交媒體中發布攻擊博徹思訊息，指責在博徹思管理下，舊金山成為一個更危險的城市，舊金山亞裔經常是仇恨犯罪的受害者。

譚葛瑞的推特社交媒體平台有23萬8000名追隨者，他最近推特發文稱，長者遭搶、遭刺、傷害殘廢，他對這種社會現象感到厭惡。

譚葛瑞本人投資網路外送公司Instacart，這是零工經濟的一種。譚葛瑞否認他主張罷免因素出自於商業利益。他說，目前政府沒有善盡保護公民的義務。

支持博徹斯陣營發言人艾德華絲(Julie Edwards)說，科技界支持博徹斯者大有人在，他們不但支持司法改革，也親自參與各項司法改革活動。她同時指出，有些商業界人士由於公司利害關係，身不由己。

加州聖瑪利學院(St. Mary's College)政治學教授庫克(Corey Cook)表示，捐款者的動機相當複雜，很難區分是哲學因素或者是經濟利益因素，因為這兩種因素並非涇渭分明，有其重疊的可能性。

罷免 舊金山 加州

上一則

端午節家庭同樂日 屋崙華埠6月11日登場

下一則

灣區氣溫走高 7日熱浪來襲

延伸閱讀

舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期

舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期
兩性薪資大不同 舊金山男性「購屋能力」高女性4倍

兩性薪資大不同 舊金山男性「購屋能力」高女性4倍
舊金山中央地鐵項目 開放時程恐再延

舊金山中央地鐵項目 開放時程恐再延
二度罷免賈斯康 各族裔聯手決戰

二度罷免賈斯康 各族裔聯手決戰
圓桌會議 舊金山地檢長博徹思談罷免

圓桌會議 舊金山地檢長博徹思談罷免

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）

藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

2022-03-27 18:45

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯