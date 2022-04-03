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金山僑界 辦蔣公逝世47周年紀念大會

本報記者／舊金山報導
先總統蔣公逝世47周年紀念大會在國父紀念館召開。（本報記者攝影）
先總統蔣公逝世47周年紀念大會在國父紀念館召開。（本報記者攝影）

為紀念先總統蔣公逝世47周年，由中華傳統文化協會、中國國民黨駐美國總支部、金山國父紀念館、黃埔校友會、榮光聯誼會、舊金山灣區三民主義大同盟聯合各僑團，共同舉辦了「先總統蔣公逝世47周年紀念大會」。

駐舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長、中國國民黨駐美國總支部常委趙炳賢、楊崑山、于愛珍、黃埔校友會會長黃家良、舊金山榮光聯誼會理事長王振南、金山灣區三民主義大同盟鄭積森理事長、中華總會館代總董暨中華傳統文化協會趙川三會長、國父紀念館董事長鍾維君，以及空軍官校校友會、黃埔校友會、榮光聯誼會、舊金山灣區三民主義大同盟的代表等出席，並先後發表緬懷致辭。紀念大會由國父紀念館館長陳夏儀主持。

中國國民黨駐美國總支部趙炳賢常委發表緬懷致辭。（本報記者攝影）
中國國民黨駐美國總支部趙炳賢常委發表緬懷致辭。（本報記者攝影）

朱永昌副處長在會上表示，「在蔣公逝世47周年前夕，我認為我們透過追念先總統蔣公的歷史功績，更能體認他對國家民族的重大貢獻。蔣公繼承國父孫中山先生遺志，領導國民革命，先經東征北伐，統一全國；繼而剿共抗日，最終領導國人取得抗日戰爭勝利，廢除不平等條約，使中華民國躋身世界五強之列，也從日本帝國主義者手中收復台澎失土。

朱永昌副處長緬懷致辭。（本報記者攝影）
朱永昌副處長緬懷致辭。（本報記者攝影）

朱永昌說，戰後雖因內戰失利而撤守台灣，但政府菁英及軍民各界追隨蔣公來台，勵精圖治，藉公地放領、三七五減租、耕者有其田等平均地權政策，實現國父治國理念；也在台灣推動多項重要的政策，例如九年國民教育，發展高等教育，培養人才，為後來成就台灣「亞洲四小龍」的經濟奇蹟，逐步打下厚實的基礎。

紀念大會在中美國歌聲中開始，接著向中美國旗、國父遺像及先總統蔣公遺像行三鞠躬禮，由趙炳賢恭讀先總統蔣公遺囑。大會莊嚴肅穆，紀念活動在與會代表和近百位僑胞們共同唱響「先總統蔣公紀念歌」中，圓滿禮成。

舊金山 灣區 國民黨

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