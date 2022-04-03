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「大家來逗陣」熱鬧登場 灣區數百僑胞同歡

記者熊移山／桑尼維爾報導
「台客重機」團隊在現場帶領小朋友玩起123木頭人、踩氣球、兩人三腳和老鷹抓小雞，不僅炒熱現場氣氛，也讓在美長大的小朋友感受一下台灣傳統的童玩遊戲。（記者熊移山／攝影）
「台客重機」團隊在現場帶領小朋友玩起123木頭人、踩氣球、兩人三腳和老鷹抓小雞，不僅炒熱現場氣氛，也讓在美長大的小朋友感受一下台灣傳統的童玩遊戲。（記者熊移山／攝影）

由北加州台灣文化體育協會主辦的「大家來逗陣」活動，4月2日於桑尼維爾奧蒂嘉公園(Ortega Park)熱鬧登場，除台灣美食之外，現場還有各式表演活動，特別是「台客重機」團隊在現場帶領小朋友玩起123木頭人、踩氣球、兩人三腳和老鷹抓小雞，不僅炒熱現場氣氛，也讓在美長大的小朋友感受一下台灣傳統的童玩遊戲。

活動由金山灣區海外青年文化志工的舞獅開場，接著榮獲無數大獎賽的華裔鋼琴家Stanford Yu現場獨奏，Stanford Yu純熟的技巧、穩健的台風，讓熱鬧的現場突然變得相當安靜，在演奏結束後贏得觀眾的熱烈掌聲。

鋼琴家Stanford Yu現場獨奏，讓熱鬧的現場突然變得相當安靜，演奏結束後贏...
鋼琴家Stanford Yu現場獨奏，讓熱鬧的現場突然變得相當安靜，演奏結束後贏得觀眾的熱烈掌聲。（記者熊移山／攝影）

接著元極舞和由佛利蒙中文學校所帶來的扯鈴表演，將近十位同學，時而四人一組、時而單人表演，各種不同招式拋接鈴變化、望月、蜻蜓點水、金雞上架、鯉躍龍門、串繞、拋高、對拋、過橋等高階扯鈴動作，讓觀眾又再度聚集、掌聲不斷。

主辦單位也特別邀請Nijiko Dance School舞蹈學院前來演出，約30位的舞者以街舞的方式呈現他們的熱情，團隊中除了五位中學生，其他幾乎都是小學生。但是他們精準的動作及專注力，都讓現場觀眾讚嘆不已。

Nijiko Dance School舞蹈學院演出，動作的精準以及專注力都讓現場...
Nijiko Dance School舞蹈學院演出，動作的精準以及專注力都讓現場觀眾讚嘆不已。（記者熊移山／攝影）

活動最後由灣區台裔女作家李依臻(Crystals Lee)用中英文，為現場小朋友朗讀他最新作品Kai The dancing butterfly(飛舞紫斑蝶)。近30位小朋友圍著李依臻，專心地聆聽以紫斑蝶為主角介紹台灣的故事。既多了一分了解的台灣知名景點，也認識了每年定期遷徙的紫斑蝶。

台裔女作家李依臻用中、英文，為現場小朋友朗讀他最新作品，讓小朋友多了一分了解的台...
台裔女作家李依臻用中、英文，為現場小朋友朗讀他最新作品，讓小朋友多了一分了解的台灣知名景點，也認識了每年定期遷徙的紫斑蝶。（記者熊移山／攝影）

活動從上午11點到下午3點，美食加表演，主辦單位的精心安排，讓參與的數百位僑胞在兩年的疫情後，首次享受到來自台灣的熱情。

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