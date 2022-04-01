我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

傳奇餐廳喜福居東主 朱鎮中一家投入社區服務獲表揚

記者李榮／洛斯阿圖報導
朱鎮中一家獲華人健康促進計畫表揚。（記者李榮／攝影）
朱鎮中一家獲華人健康促進計畫表揚。（記者李榮／攝影）

El Camino醫院的「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）成立至今十周年，是北加南灣第一個、也是唯一由醫院成立，專門服務華人的部門，在社區提供專為華人文化和語言需求量身設計的醫療健康資訊服務。華人健康促進計畫在十周年之際，舉辦富有華人文化元素的「Red Envelope Celebration」，同時也頒獎給知名餐廳「喜福居（Chef Chu's)」 東主朱鎮中一家，感謝朱鎮中一家長期對El Camino Health和社區的支持和貢獻。

獲獎的朱鎮中一家是喜福居餐廳的東主，創辦人朱鎮中50年前從小攤起家，打造喜福居傳奇。喜福居曾獲選矽谷必到景點，而許多主流名人都是喜福居的常客。2020年新冠肺炎疫情開始之時，臉書創辦人祖克伯以個人名義捐助自己最愛的八間餐廳，每間10萬元，喜福居也是其中唯一一間的中餐館。

朱鎮中一家與El Camino醫院的「華人健康促進計畫」淵源深厚。除了大兒子朱浩然曾參與理事以外，醫院活動也幾次在喜福居舉行，朱鎮中親自傳授用薑、蒜等天然辛香料入菜，減少烹調時添加鹽的方式。朱鎮中指出，對於華人來說，食療是很重要的一環，像是很多華人喜歡喝湯、煲湯，因為湯總是給人舒服的感覺，「事實上，做菜不是多困難的科學。燒菜最重要的把愛心放在裡面，每天燒一個湯，料不一定要特別準備，像老火例湯，隨手用剩下來的素材，用心煲，就是好湯。」

他說，這次是一家人獲得殊榮，非常感謝醫院的肯定。而其實，一個人是無法達成目標，也沒法成就事業，家人才是最好的根本，也是成功的後盾。

「華人促進計畫」成立於2011年，是專為華人服務的項目，也提供華人習慣的語言與文化輔助。依照醫院統計，多年來華人健康促進計畫在社區已經提供3900人次的健康篩檢，以及包括乙型（B型）肝炎、骨質疏鬆症、高血壓、糖尿病和中風篩檢等，近300場以各種健康和醫療主題的講座，還有以高血壓、糖尿病，心血管疾病．中風、癌症預防為主題的請問醫生講座，營養師諮詢等，累計服務超過1萬5600人次。

此外，該計畫也推出不少針對華人的服務，包括說華語醫生網路名單，幫助華人方便找到說母語的醫生等，目前名單上已有126位各科醫生。計畫也與世界日報合作，推出長達九年的「請問醫生」專欄，訪談華裔醫生有關華人常見的健康問題，發表了250多篇請問醫生專欄文章。

包括El Camino醫院執行長伍茲（Dan Woods）、副總裁柯瑞兒（Cecile Currier）等人都到場參加十周年慶。華人健康促進計畫經理余怡菁表示，作為南灣唯一的專門服務華人的項目，非常感謝醫院、醫師，以及社區的支持。在有醫療資訊與就醫需求時，專門針對華人的華人健康促進計畫能更好地為華人服務，給予支援。

華人 高血壓 中風

上一則

非裔男兩人組隨機劫車 亞裔連續受害

下一則

103：107 勇士失誤不敵太陽 摔到西區第4

延伸閱讀

核桃市華裔副市長擬競選連任　獲企業家和政治領袖支持

核桃市華裔副市長擬競選連任　獲企業家和政治領袖支持
加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪
李凱健頒發傑出婦女獎 華人伍燕珊無私奉獻社區獲表彰

李凱健頒發傑出婦女獎 華人伍燕珊無私奉獻社區獲表彰
大通銀行與華埠代表會面 推動社區金融發展

大通銀行與華埠代表會面 推動社區金融發展
魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易

魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易

熱門新聞

黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供