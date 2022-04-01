傳奇餐廳喜福居東主 朱鎮中一家投入社區服務獲表揚

朱鎮中一家獲華人健康促進計畫表揚。（記者李榮／攝影）

El Camino醫院的「華人 健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）成立至今十周年，是北加南灣第一個、也是唯一由醫院成立，專門服務華人的部門，在社區提供專為華人文化和語言需求量身設計的醫療健康資訊服務。華人健康促進計畫在十周年之際，舉辦富有華人文化元素的「Red Envelope Celebration」，同時也頒獎給知名餐廳「喜福居（Chef Chu's)」 東主朱鎮中一家，感謝朱鎮中一家長期對El Camino Health和社區的支持和貢獻。

獲獎的朱鎮中一家是喜福居餐廳的東主，創辦人朱鎮中50年前從小攤起家，打造喜福居傳奇。喜福居曾獲選矽谷必到景點，而許多主流名人都是喜福居的常客。2020年新冠肺炎疫情開始之時，臉書創辦人祖克伯以個人名義捐助自己最愛的八間餐廳，每間10萬元，喜福居也是其中唯一一間的中餐館。

朱鎮中一家與El Camino醫院的「華人健康促進計畫」淵源深厚。除了大兒子朱浩然曾參與理事以外，醫院活動也幾次在喜福居舉行，朱鎮中親自傳授用薑、蒜等天然辛香料入菜，減少烹調時添加鹽的方式。朱鎮中指出，對於華人來說，食療是很重要的一環，像是很多華人喜歡喝湯、煲湯，因為湯總是給人舒服的感覺，「事實上，做菜不是多困難的科學。燒菜最重要的把愛心放在裡面，每天燒一個湯，料不一定要特別準備，像老火例湯，隨手用剩下來的素材，用心煲，就是好湯。」

他說，這次是一家人獲得殊榮，非常感謝醫院的肯定。而其實，一個人是無法達成目標，也沒法成就事業，家人才是最好的根本，也是成功的後盾。

「華人促進計畫」成立於2011年，是專為華人服務的項目，也提供華人習慣的語言與文化輔助。依照醫院統計，多年來華人健康促進計畫在社區已經提供3900人次的健康篩檢，以及包括乙型（B型）肝炎、骨質疏鬆症、高血壓 、糖尿病和中風 篩檢等，近300場以各種健康和醫療主題的講座，還有以高血壓、糖尿病，心血管疾病．中風、癌症預防為主題的請問醫生講座，營養師諮詢等，累計服務超過1萬5600人次。

此外，該計畫也推出不少針對華人的服務，包括說華語醫生網路名單，幫助華人方便找到說母語的醫生等，目前名單上已有126位各科醫生。計畫也與世界日報合作，推出長達九年的「請問醫生」專欄，訪談華裔醫生有關華人常見的健康問題，發表了250多篇請問醫生專欄文章。

包括El Camino醫院執行長伍茲（Dan Woods）、副總裁柯瑞兒（Cecile Currier）等人都到場參加十周年慶。華人健康促進計畫經理余怡菁表示，作為南灣唯一的專門服務華人的項目，非常感謝醫院、醫師，以及社區的支持。在有醫療資訊與就醫需求時，專門針對華人的華人健康促進計畫能更好地為華人服務，給予支援。