2022選舉年 候選人紛訪金山華埠 尋求支持

穆林(右)感謝華人社區的支持，並承諾將在教育、治安、通貨膨脹、小商業等議題上代表華人社區爭取權益。（穆林競選網站）

中華總會館日前每月一次的商董會上，迎來了正在競選國會議員的加州眾議員 穆林（Kevin Mullin）、加州第17區眾議員候選人楊馳馬（Matt Haney）、加州主計長候選人饒影凡（Yvonne Yiu）。同一時間加州第17區州議員候選人甘大為（David Campos）也在華埠 宣布，要解決仇視亞裔問題，重視公共安全。2022選舉年之初，各位候選人已經三番五次造訪華埠，尋求華裔社區的支持。

肖化社區領袖李美玲表示，她會負責參與凱文穆林4月2日（本周六）在華埠康年酒家舉辦籌款會議。她說，現任加州眾議員穆林關注華裔社區所面臨的挑戰和問題，並確保為公立學校學生提供最優質的公共教育，重視公共安全問題的改善。他支持州府撥出總額為1億5600萬元的經費，用以減少歧視和不斷上升的仇恨事件。計畫透過撥款或貸款協助小商業。

穆林感謝華人社區的支持，並承諾將在教育、治安、通貨膨脹、小商業等議題上代表華人社區爭取權益。他表示，第15選區內的華裔選民人數超過5萬人，亞裔居民的總人口18萬3000人，佔整個選民人口的36.8%。亞裔的選票足以左右聯邦眾議員席位的選舉結果。

穆林已獲得加州財務長馬世雲、加州眾議員丁右立、舊金山市府律師邱信福、舊金山市議員陳詩敏、舊金山警察委員余健全、國會議員史碧爾的支持。此外，穆林已獲得加州民主黨、加州平等協會及多個工會組織的背書支持。

4月28日饒影凡將在南舊金山市半島豪苑主辦競選籌款晚宴，希望得到華人社區的支持。 （記者李怡╱攝影）

香港移民、並在舊金山成長的饒影凡曾任南加州蒙特利公園市蒙特瑞公園市長，並現任市議員。這是她三度重返華埠。她將與4月28日在南舊金山市半島豪苑主辦競選籌款晚宴，知名廚藝大師甄文達也將參加，希望得到華人社區的支持。

去年9月楊馳馬在華埠宣布競選17區州眾議員。（記者李怡╱攝影）

競選加州眾議員的楊馳馬也多次來到中華總會館，表達他對華埠社區的重視。他希望獲得華裔選民的支持，讓他有機會在州府繼續服務社區。

楊馳馬訂於30日晚在華埠花園角廣場與支持他的華裔長者和居民會面，做最後的角逐衝刺。

甘大為在華埠宣稱要打擊仇視亞太裔行為，重視公共安全。（記者李怡╱攝影）

與楊馳馬競爭加州第17選區決選的甘大為，近日也是頻繁來到華埠與華埠小商戶互動，推介自己的政治主張。他承諾，若當選將會在州府層面爭取資源，打擊仇視亞太裔行為，重視公共安全，為亞裔社區爭取更多資源。

亞裔居民在整個選民人口中36.8%的佔比，足以左右這些候選人的選舉結果與政治走向。舊金山選務處呼籲大家積極參與選舉投票，用好手中的這一票為自身的權益和利益發聲。