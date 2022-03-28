墨西哥提璜納綁架案上升 美國務院發旅行警告
由於犯罪和綁架事件的上升，國務院最近向計畫前往墨西哥提璜納或下加州的美國人發出了旅行警告。
國務院此次對旅行安全的特別關注，源於在提璜納非旅遊區所發生的大量凶殺案。國務院警告，任何到提璜納或下加州旅行的人，不要走高速公路，在白天旅行，並避免到偏僻地區。
由於持續發生的犯罪和綁架事件，官員們還要求美國公民避免前往墨西哥以下地區：科利馬州（Colima）、格瑞羅州（Guerrero）、米卻肯州（Michoacan）、西納羅亞州（Sinaloa）及塔茅利巴斯州（Tamaulipas）。
在該警告發出前近一年，東灣海沃少年雷耶斯（Manuel Reyes）在哈利斯科（Jalisco）探親時失蹤。NBC灣區的姐妹電視台Telemundo 48在25日採訪了雷耶斯的兄弟。他說，他的家人還沒有得到任何關於雷耶斯可能在哪裡的線索。
「我了解墨西哥，以為他們會要錢。但在這件事上，他們並沒有。我們沒有接到任何電話。」雷耶斯的兄弟說。
要了解關於墨西哥旅行警告的更多信息，請訪問網站travel.state.gov。
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