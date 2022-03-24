舊金山21世紀警務改革90%達成 族裔偏見、武力執法大減

史考特在市議會上，公布了警局21世紀警務改革的成就報告。（警局提供）

舊金山警察 局局長史考特（Bill Scott）在市議會23日的會議上，展示了警局21世紀警務改革的成就。

2015至2016年，由於多名警員在執法中涉及槍擊等有可能的過度執法行為，舊金山警局受到公眾的質疑和批評。為此，當時警局聯合時任市長李孟賢、時任市議員布里德和前市議員郭嫻向司法部 自主提交了一份警務改革方案，以加強和多種族社區間的信任。

這份改革方案包括272項改革建議，其中包括對武力執法、種族偏見、警員招聘培訓等方面提出的目標。聯邦司法部當時表示：如果舊金山警局可以完成改革，那麼將成為全美執法機構的模範。在改革方案發布的幾周後，史考特宣誓就職舊金山警局局長，並表示會將改革計畫執行到底。

在改革計畫執行的兩年後，川普政府領導下的司法部門在2017年末強行終止了該計畫。但改革並未就此中斷，舊金山警局仍按照計畫繼續努力。根據報告指出，舊金山警局是全美唯一一個仍在自主尋求轉變的大型城市執法部門。

舊金山警局使用武力執法的次數由2016年的3747次減少至2021年的1450次。（警局提供）

如今，超過90%的改革目標已經完成，剩下10%的目標仍在努力達成中。根據報告，舊金山警局使用武力執法的次數由2016年的3747次減少至2021年的1450次。這得益於警局推行的衝突干預培訓（Crisis Intervention），將很多危險以及暴力的事件有效地降級。報告中還指出，槍支相關的犯罪在舊金山地區極具增長，但是警員開槍的事件已經有很大程度的下降。

舊金山警局是全美第一個停止公布收監照片或面部照片的執法部門，以減少種族偏見。在招聘警員方面，警局奉行多元化的準則，少數族裔警員比率由2012年的39%增長至2021年的76%。警局還邀請民權代表和學者，分享有關執法部門在種族平等方面不好的歷史，由此推行「種族與和解」的計畫。

史考特在報告中表示，很驕傲可以領導一個無懼提高並團結力量完成任務的部門。