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舊金山21世紀警務改革90%達成 族裔偏見、武力執法大減

記者王子涵／舊金山報導
史考特在市議會上，公布了警局21世紀警務改革的成就報告。（警局提供）
史考特在市議會上，公布了警局21世紀警務改革的成就報告。（警局提供）

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）在市議會23日的會議上，展示了警局21世紀警務改革的成就。

2015至2016年，由於多名警員在執法中涉及槍擊等有可能的過度執法行為，舊金山警局受到公眾的質疑和批評。為此，當時警局聯合時任市長李孟賢、時任市議員布里德和前市議員郭嫻向司法部自主提交了一份警務改革方案，以加強和多種族社區間的信任。

這份改革方案包括272項改革建議，其中包括對武力執法、種族偏見、警員招聘培訓等方面提出的目標。聯邦司法部當時表示：如果舊金山警局可以完成改革，那麼將成為全美執法機構的模範。在改革方案發布的幾周後，史考特宣誓就職舊金山警局局長，並表示會將改革計畫執行到底。

在改革計畫執行的兩年後，川普政府領導下的司法部門在2017年末強行終止了該計畫。但改革並未就此中斷，舊金山警局仍按照計畫繼續努力。根據報告指出，舊金山警局是全美唯一一個仍在自主尋求轉變的大型城市執法部門。

舊金山警局使用武力執法的次數由2016年的3747次減少至2021年的1450次...
舊金山警局使用武力執法的次數由2016年的3747次減少至2021年的1450次。（警局提供）

如今，超過90%的改革目標已經完成，剩下10%的目標仍在努力達成中。根據報告，舊金山警局使用武力執法的次數由2016年的3747次減少至2021年的1450次。這得益於警局推行的衝突干預培訓（Crisis Intervention），將很多危險以及暴力的事件有效地降級。報告中還指出，槍支相關的犯罪在舊金山地區極具增長，但是警員開槍的事件已經有很大程度的下降。

舊金山警局是全美第一個停止公布收監照片或面部照片的執法部門，以減少種族偏見。在招聘警員方面，警局奉行多元化的準則，少數族裔警員比率由2012年的39%增長至2021年的76%。警局還邀請民權代表和學者，分享有關執法部門在種族平等方面不好的歷史，由此推行「種族與和解」的計畫。

史考特在報告中表示，很驕傲可以領導一個無懼提高並團結力量完成任務的部門。

舊金山 司法部 警察

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