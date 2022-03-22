華光中文閱覽室40周年 女作家李嘉音簽書會同慶

作家李嘉音與書迷合影留念。(李嘉音提供)

位於巴洛阿圖(Palo Alto)的華光中文閱覽室(簡稱華光)3月19日歡度40周年慶，同時女作家李嘉音也用簽書會來共襄盛舉這個有意義活動。李嘉音在去年出版了「火痕」(Fire scar)這本書，兩次的簽書會在乾旱的加州都遇到傾盆大雨，3月19日是第三場簽書會，竟然到了下午也是突降大雨，讓與會的書友都稱「火痕」主題的134年前這場中國城大火，真是太慘忍了，所以每到簽書會才會大雨傾盆，連老天都在哭泣。

華光是由熊大絳夫婦創辦於1981年﹐為宣揚中華文化的非營利組織。閱覽室收藏包古代經典史書及現代史書、海外華僑歷史、邊疆民族歷史、古今名人傳記以及近代的中國人事及社會資料，當然少不了兒童文學，對於當年華文圖書相對匱乏的年代，華光確實在讓海外華人 遊子找到中華文化典籍的地方。現今電子書和網路逐漸取代書本，華光則將閱覽室發揮更多功能，提供老華僑一個社交場所及開設各種不同的學習課程、研討會甚至協助移民準備公民考試，繼續發揮它的價值。

作家李嘉音除了熱情地幫書友簽名留念，也分享了她寫作這本書的源起，她說就是在疫情前無意在中國城的Fairmont Hotel發現了鑲在廊柱上的一個「聖荷西華埠 被焚紀念」的匾額開始，她才開始一頭栽進這個被美國社會遺忘的故事，在她的研究過程中去勘查文化公園和翻遍了美國圖書館，雖然找到非常多華人在18世紀到19世紀初很多被歧視或屠殺的歷史紀錄，但最後有關於書中的主題聖荷西華埠被焚案件的始末，還是在聖荷西歷史公園中的「五聖宮」找到。

五聖宮義工Robin王先生也到現場分享當年慘痛的歷史以及對華工慘絕人寰的待遇，現場聽眾不禁熱淚滿盈。

李嘉音希望在仇恨亞洲族裔( Asian Hate)的這股風潮下，藉由「火痕」這本中、英文版的書籍，能提醒大家都能一起記住這歷史教訓。