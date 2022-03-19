聖他克拉拉縣推新美國人實習機會 每人獎助金1萬元

聖他克拉拉縣政府開放「新美國人實習機會（New Americans Fellowship, NAF）」的申請，獲選者可以獲得最多一萬元的獎助金。（聖他克拉拉縣府提供）

聖他克拉拉縣移民 關係辦公室（Office of Immigrant Relations, OIR）宣布，聖他克拉拉縣現正提供「新美國人實習機會（New Americans Fellowship, NAF）」，符合資格並且獲選的申請人，可以參加聖他克拉拉縣舉辦的實習計畫 ，為十個星期。參與的學員可以更進一步了解縣府的運作，以及各式職涯的輔導機會。另外，縣府還會給參加的學員每人最多1萬元的獎助金，鼓勵新美國人融入。

聖他克拉拉縣府介紹，該新美國人的實習計畫過去幾年每年舉辦，至今已經是第六屆。申請者必須是正在上大學，或者正從大學畢業者，並且居住或者工作在聖他克拉拉縣。同時，該計畫也是針對特殊背景的申請者所提供，申請者必須要「是DACA（童年入境暫緩遞解者）」、「VAWA (Violence Against Women Act 反婦女暴力法) 持有者」、U和T非移民簽證持有者、暫時保護狀態持有者，以及在聖他克拉拉縣居住，工作和上學的流亡人士及難民。

聖他克拉拉縣表示，今年的計畫預計招收15到20人。實習時間為2022年6月到8月，一共持續10周。實習時間是周一至周五的上午8時至下午5時。每位符合資格且參與完成實習計畫者，可獲得最多1萬元的助學金。

聖他克拉拉縣政府介紹，實習內容包括研究、政策分析，大眾傳播、團體促進，以及專案管理等，希望申請者在這些方面獲得進一步的技能及專業能力。實習者也會對社區問題進行討論並提出建議，像是去年的NAF組員，在新冠肺炎 大流行期間對新冠肺炎的影響，以及社區解決方案提供了重要的觀察，他們並且呈現在縣府以及地方社區的簡報中。去年組員的建議包括額外的心理健康服務、縮小數位落差的策略，以及增加地方學校家長的參與等。

新美國人實習機會給過往學員認識政府與美國的機會。（取自聖他克拉拉縣府網頁）

聖他克拉拉縣政府表示，今年NAF的成員將開發一個關於移民貢獻的方案，激勵移民社區的多元性及影響力。

新美國人實習機會（New Americans Fellowship, NAF）報名截止日期：2022年3月31日。申請連結與詳情：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwtPINC9eWY5gc5MVaAal8CGoxbCOtugwkI7sfbP1-zOQBlQ/viewform

新美國人實習機會網頁：

https://oir.sccgov.org/community-engagement/new-americans-fellowship

聖他克拉拉縣移民關係辦公室是聖縣服務移民的專責單位。移民關係辦公室的目的是通過解決問題、需求和提升移民貢獻來實現移民融合和歸屬感的典範。也希望通過社區參與、服務和與社區合作夥伴的宣傳來增強移民的歸屬感，以擴大移民的聲音。

聖他克拉拉縣移民關係辦公室表示，聖他克拉拉縣歡迎每一個人，並堅信無論語言、宗教信仰或法律地位，大家都有權生活在一個屬於自己的地方。移民關係辦公室致力於維護聖他克拉拉縣的價值觀，也就是創建一個公正、人道和包容的縣。

申請人必須符合特定資格。其中「童年入境暫緩遞解者」與「反婦女暴力法」的定義：

「Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 童年入境暫緩遞解」

在小時被帶到美國、現在正在或已經上學並在美國畢業、並能證明他們自2007年6月以來一直在美國的人，可能符合DACA資格。DACA接受者將被推遲兩年，以保護他們在上述時間內不被遣返，並且還獲得了有效期為兩年的工作許可證。

「反婦女暴力法（Violence Against Women Act，VAWA) 」

遭受美國公民或合法永久居民配偶/父母虐待的配偶和子女，可以透過自我申請程序，獲得合法永久居民身分。