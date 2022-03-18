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屋崙藍天使聯合商家 贊助警局午宴

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠藍天使巡邏隊、華埠商會、亞裔防罪委員會17日聯合其他社區組織和商家，贊助屋崙警局午宴，感恩警員維護華埠和社區的治安。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠藍天使巡邏隊、華埠商會、亞裔防罪委員會17日聯合其他社區組織和商家，贊助屋崙警局午宴，感恩警員維護華埠和社區的治安。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠天使巡邏隊、華埠商會、亞裔防罪委員會17日聯合其他社區組織和商家，贊助屋崙警局午宴，感恩警員維護華埠和社區的治安。11日剛剛擔任華埠區域隊長的伯奇（Clay Burch）說，警局在華埠的加班巡邏，會貫穿今年。對於劫匪瞅準巡警空隙作案，警局正在研討細節遏制。

義工朱潔儀（Jennifer Gee）表示，社區組織和商家聯合行動，感謝警局為維護華埠治安做出的貢獻，這至關重要。

藍天使隊長鄺偉表示，華埠需要義工的巡邏，也需要警局大力打擊犯罪。只有警民攜手，才能更好維護華埠治安。此前，有人在華埠無故打人，警方很快趕到現場，將嫌犯逮捕歸案。警局入駐華埠巡邏後，華埠治安明顯好轉，罪案大幅下降，回歸華埠消費的人群增多。不少民眾表示，看到警車巡邏，外出購物很放心。

伯奇說，目前，在華埠加班巡邏的警員，每天平均有五到七人。在最近的將來，這些加班的警員，還將繼續巡邏，一直延續到今年年底。如果警局要取消巡邏，將會和社區一起探討，如何有替代性方案保護華埠治安。

此前，有少數搶劫，發生在警員巡邏的空隙。有罪犯趁警員巡邏，跑到華埠另一邊作案。對此，伯奇表示，警方已經注意到此事，正在研討解決方案，但因為事關打擊犯罪，目前不方便透露細節。對於一些劫匪在夜間凌晨作案的情況，伯奇說，持槍搶劫一直是個主要治安問題，警員也會透過加班的細節部署來遏制。

擔任華埠區域隊長的伯奇（Clay Burch）說，警局在華埠的加班巡邏，會貫穿今...
擔任華埠區域隊長的伯奇（Clay Burch）說，警局在華埠的加班巡邏，會貫穿今年。對於劫匪瞅準巡警空隙作案，警局正在研討細節遏制。（記者劉先進／攝影）

華埠 天使 屋崙

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