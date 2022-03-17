盛桃競選屋崙市長 獲州財務長馬世雲背書

州財務長馬世雲為盛桃競選市長背書。（盛桃供圖）

競選屋崙 市長的亞裔市議員盛桃（Sheng Thao）日前宣布，州財務長馬世雲（Fiona Ma) 已經為她的競選背書。

馬世雲表示，盛桃是有效率的領導者和預算 專家，她幫助屋崙在可負擔住房、遊民者服務、暴力預防、青年項目、基礎設施和公園方面進行重要投資。作為市長，她將做出明智和創新的預算決策，讓屋崙更安全、更可負擔、更公正，並確保市政府對市民的需求做出更多的反應。「我對她擔任市長能為屋崙做什麼感到興奮。」

盛桃表示，很榮幸能贏得財務長馬世雲的支持。從綠色產業融資，再到可負擔住房和消費者保護等關鍵問題上，馬世雲在加州產生了令人難以置信的影響。「期待著與她合作，讓我們的城市對每個人來說都更有活力，更可負擔，更公正。」

在此前的華埠 籌款活動上，盛桃表示，希望投資於社區，滿足民眾的基本訴求，維護公園，解決住房和遊民危機，照顧民眾，確保每個人都感到安全。對於華埠最關心的治安和巡警入駐問題，盛桃表示，她希望招滿警方空缺的60個警員職位，派專職警員到華埠巡邏，增加人手維護治安，而非現行的讓警員加班的做法。