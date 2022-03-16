甘大為競逐加州州眾議員 秀蘋力挺

在17選區州眾議員初選中排名第四的秀蘋(左一)支持甘大為(左三)決選。（記者李怡╱攝影）

加州眾議會第17區州眾議員 候選人甘大為競選團隊，15日在18街召開記者會。會上，曾在今年2月15日州眾議員初選中排名第四的候選人秀蘋（Thea Selby），宣布支持甘大為在4月19日的決選。舊金山 市議員陳詩敏、盧凱麗等女性領袖出席會議，表示支持對甘大為。

秀蘋是舊金山城市學院的校董，在2月15日的初選中獲得了近6%的選票。她在與兩位候選人楊馳馬和甘大為交談後，她決定支持甘大為。

秀蘋表示，「因甘大為支持女性、工薪家庭和最弱勢群體，這就是我想要的議員領袖。」

甘大為表示，感謝城市中有影響力的女性領袖的支持。他很在意女性選民的支持。每一個支持對於4月19日的決選都至關重要，因為楊馳馬在初選中只領先與他不到1%的選票。

甘大為對於秀蘋在與女性有關的教育交通領域方面影響力十分有信心，他表示，相信女性將成為這次選舉的決定性投票 。

在決選中，甘大為表示將繼續堅持他的議題，為17區選民的公共安全、公立教育與可負擔性住房方面努力，並到州府繼續爭取支持性的資源。

根據選務處的信息，4月19日的州眾議員選舉將於3月21日開始提早讓選民投票，屆時會有一半選民收到選票。與2月15日結束的全市性罷免教委選舉不相同的是，州眾議員決選中，投票率可能會很低。

在初選中，楊馳馬的得票率是36.44%領先，得票共3萬4174票。甘大為的得票率是35.67%，共得3萬3448票，兩者相差僅726票。初選後得票第三名的候選人馬百樂改為公開支持楊馳馬。現在初選後得票第四名的候選人秀蘋改為支持甘大為。

針對目前投票率低的情況，社區領袖代表呼籲，提醒亞裔選民可以用好手中的這一票，積極參與選舉，為自己的權益發聲。