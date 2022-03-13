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890號法案被否決 共和黨州參議員批「荒謬且不負責」

本報記者蔣碩涵／州府報導 
共和黨參議員尼爾森等人提出的第890號法案被民主黨否決，該法案有關於水資源。（本報資料照片）
共和黨參議員尼爾森等人提出的第890號法案被民主黨否決，該法案有關於水資源。（本報資料照片）

共和黨州參議員尼爾森（Jim Nielsen）和博爾赫亞斯（Andreas Borgeas）2月初宣布提出參議會第890號法案，以確保雨季時可以儲存數百萬立方英畝的水，這些水資源不會因此被沖到海裡。不過此案於本月8日被民主黨給否決掉。 

尼爾森說，歷史性的大乾旱即將到來，但民主黨人卻拒絕投資影響所有加州人生活關鍵的水資源計畫，這是相當荒謬和不負責任的。

尼爾森表示，2014年加州選民批准了建設大型地上蓄水池的資金，但由於官僚體制繁文縟節，加上成本增加而缺乏足夠的資金，甚至到現在都還沒有在「Sites Reservoir」動工，這是不合情理的。 

參議會第890號法案，就是針對加州地下水儲存和輸送基礎設施應進行大量投資，推進了2014年的第1號提案目標。整體來說，法案原本應可建立儲水和輸送基金，基金將提供26億元用於完成對柯魯薩（Colusa）縣的「Sites Reservoir」資助；以及6.85億元用來修復Friant-Kern/Delta-Mendota 運河和San Luis Field/San Joaquin。 

博爾赫亞斯表示，加州的儲水輸送問題超越了黨派分歧，尤其最近乾旱加劇，加州清潔、可靠的水不僅對國家經濟和食品供應至關重要，而且對國家安全也至關重要，如果沒有適當的儲存和運輸投資，加州就無法繼續在食品生產方面引領全國。 

Sites Reservoir的建成，將確保在雨季額外儲存150萬立方英畝的水，並在乾旱期間提供給城市、農場和環境使用。另外，加州中央山谷運河急需維修，由於區域地下水超採導致大量地面沉降，運河導流和輸送能力下降。 

立法機關有機會使用已收集的納稅人收入為這些關鍵的水利基礎設施項目提供資金。這是因為根據州法律，當基礎設施項目超過州撥款限額時，可以使用普通基金的收入為基礎設施項目提供資金。 

這也對於可靠的儲水基礎設施和運輸的需求至關重要。Sites Reservoir的竣工和中央山谷運河的修復將有助於維護公眾健康、保護環境和維持經濟活力。不過這些原本應該有助於民生的第890號法案已被民主黨人否決，短時間恐也無力回天。

加州 投資 民主黨

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