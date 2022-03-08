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金山警2019年持警棍毆打男子 被控過度使用武力 判無罪

編譯組／美聯社舊金山7日電
一名被控過度使用武力的舊金山警察7日被宣判無罪。（電視新聞截圖）
一名被控過度使用武力的舊金山警察7日被宣判無罪。（電視新聞截圖）

一名因在2019年以警棍毆打一名男子被控過度使用武力的舊金山警察，7日被宣判無罪。這起案件相信是舊金山首次對警察提出過度使用武力的告訴。

陪審團7日裁定，被告警察史坦格（Terrance Stangel）持警棍連續毆打史皮爾斯（Dacari Spiers）的三項罪名不成立，但對史坦格藉執法權力非法毆打史皮爾斯的第四項罪名無法得出共識。

2019年10月7日，民眾報案指舊金山漁人碼頭附近有一名男子勒住一名女子脖子，並將她拖行，史坦格與搭檔馬丁尼茲（Cuauhtemoc Martinez）獲報趕往現場。

檢方表示，馬丁尼茲到場後立即抓住史皮爾斯，命令他靠牆站好，但在兩人未給出合理的指令之前，史坦格就以警棍連毆史皮爾斯七下。

舊金山助理檢察長楊恩（Rebecca Young）在為期三周的審判最後的結辯中說：「五次擊打讓他以胎兒的姿勢躺在地上痛苦扭動，是超越合理懷疑的攻擊和毆打證明。」

史坦格被控四項罪名，包括毆打造成他人身體嚴重受傷、使用致命武器進行攻擊、以可能造成嚴重身體傷害的武力進行攻擊、和以權威為名進行攻擊。他是遭到舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）起訴的六名警察之一。

史坦格作證時表示，由於馬丁尼茲和史皮爾斯很快就打成一團，他的行動是為了避免搭檔遭到暴力男子的傷害。他說：「我是為了阻止他毆打我的搭檔，試著讓我們兩人在不受傷的情況下解決問題。」

史坦格的辯護律師皮法利（Nicole Pifari）表示，他的當事人使用必要的武力來控制由史皮爾斯製造出來的暴力狀況，並稱此案是出於政治動機提出的。

皮法利在結辯時對陪審團說：「這起案件非常有問題，他們必須製造一個事實才能提出告訴，他們對你說的是謊話。」

舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）表示，他們對審判的結果感到欣慰，並表示，大家應該把重點放在維護舊金山的安全上。

舊金山警察協會代理會長麥卡瑞（Tracy McCray）說：「我們很高興陪審團沒有受到其他因素影響，以事實、證據和法律為基礎，做出三項罪名無罪的宣判。隨著此案的結束，我們必須繼續努力解決舊金山不斷惡化的犯罪和毒品問題，讓居民可以感到安全。」

此案是造成博徹思和舊金山警長史考特（Bill Scott）之間衝突的導火線，雙方都稱對方隱瞞了證據。

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