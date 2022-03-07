聖他克魯茲縣10人染Omicron亡 9人打過疫苗

今年加州98%新冠感染者得到的是Omicron病毒。所有死者當中，2999人未接種疫苗，1767人已接種疫苗，其中439人打了加強針。(美聯社)

聖他克魯茲縣於Omicron 變種病毒傳染高峰期中，共有十人因感染新冠病毒喪生，其中九人已接種疫苗 。沒有接種疫苗死於新冠者只有一人。專家指出，這只是表面現象，疫苗仍然是最好的保護方法。

如仔細分析，情況並非這麼恐怖。九名接種疫苗死者中，一人已年逾百歲，另外3人年齡超過90歲，2人為80多歲，3人年逾70歲。未接種疫苗死者才50餘歲。統計顯示，新冠對長者傷害力強。加州 新冠死者總數高達8萬5000人，其中71%死者為65歲以上長者，92%為50歲以上民眾。

根據整個加州統計數據，聖他克魯茲情況並非特殊。從去年8月25日到9月21日Delta變種病毒傳染高峰期中，加州98%感染者得到的就是Delta病毒，所有死者當中，2917人未接種疫苗，接種疫苗死者只有533人。

相對而言，今年元月14日到2月10日Omicron變種病毒傳染高峰期中，加州98%新冠感染者得到的是Omicron病毒，所有死者當中，2999人未接種疫苗，1767人已接種疫苗，其中439人甚至打了加強針。

表面來看，疫苗保護作用在Omicron傳染高峰期間似乎降低許多，根據統計，去年11月1日，每百萬人七日平均每天新冠死者，未接種疫苗人數比已接種者高出38倍。而今同樣情況下，未接種疫苗死者只比接種疫苗者高出17倍。疫苗防治Omicron效能似乎降低。

柏克萊加大公共衛生學教授史亞茲伯格醫生(Dr. John Swartzberg)指出，原因之一是Omicron傳染性特別強，許多長者抵抗力低，感染到Omicron不幸喪生。他說，Omicron雖然傷害力較低，仍然不可忽視，比起一般流行性感冒傷害力強，而且能夠突破疫苗保護。

專家指出，Omicron與Delta及其他新冠病毒不同，一般感染呼吸器上端，不像Delta與其他新冠病毒侵襲到肺部深處。雖然如此，對於長者或抵抗力較差民眾，Omicron仍能造成嚴重傷害，甚至奪走他們的性命。

專家同時強調，隨著疫苗接種率提高，未接種疫苗人數已大幅下降。目前加州已接種疫苗民眾高達七成以上，另外聖他克拉拉縣公共衛生局局長柯迪醫師(Dr. Sara Cody)指出，聖縣長者接種疫苗比率高，只是Omicron帶來的警訊是，疫苗防禦功能仍然不足。

柯迪說，這也是她延長室內戴口罩原因之一。聖縣室內強制戴口罩規定直到上周才解除。柯迪強調，戴口罩仍然有其功效。許多醫學專家表示，雖然Omicron病毒消退中，可是新冠病毒仍然存在，長者與免疫功能差者仍然必須小心防範。雖然Omicron病毒突破性強，接種疫苗仍是最有效保護方法。