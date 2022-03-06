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舊金山市長布里德鼓勵7日起重返辦公室 企業員工兩樣情

記者李怡 / 舊金山報導
疫情期間的舊金山辦公區，市區內人流減少。 （記者李怡／攝影）
疫情期間的舊金山辦公區，市區內人流減少。 （記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德本周宣布「歡迎回到舊金山」計畫，呼籲從下星期一（3月7日）開始，讓所有市縣員工重返到室內辦公室辦公。眾多商業領袖支持並參與執行計畫。市府官員表示，舊金山作為全國疫苗接種率最高的城市之一，已經做好了準備，歡迎民眾回到辦公室上班。

根據市長辦公室消息，與舊金山市社區商會和各商界領袖共同合作制定的「歡迎回到舊金山」計畫，是作為在Omicron激增消退後，實施重返辦公室政策的計畫之一。研究指出，本年初Omicron的激增，驗證了疫苗的功效，即使在Omicron傳播峰值時，舊金山確診率達2021年1月之前最大峰值的6.5倍，但同期的新冠肺炎死亡率還不到2021年1月的一半，在已經接種疫苗的群體中甚至更低。

眾多私營企業包括Bank of America、Google、Salesforce、Uber等，都承諾參與「歡迎回到舊金山」計畫。舊金山大多數公司在過去兩年採取遠程辦公政策，市區內人流減少對市區小商業造成嚴重影響，降低了經濟復甦的速度。市長布里德宣布，一直在遠程辦公的市縣工作人員將從3月7日星期一開始返回辦公室，並歡迎大家回到市中心工作、用餐、消費購物，體驗這座城市特有的藝術文化生活。

本報記者採訪了曾在舊金山金融區辦公的部分工作人員，其中大多數人對於返回辦公室表示支持。他們表示，大家認為面對面辦公可以更大的提升工作效率，可以更及時高效的溝通和解決問題。還有人對於長期居家辦公的工作狀態，使生活的樣態變得單一化，從而對工作感到很疲憊。另一原因是，舊金山灣區大多數的科技和創投公司，都設有員工食堂、飲品間和體育健身設備，員工希望返回辦公室享受這些附加福利。由於疫前員工對於這些福利的依賴已成生活習慣，導致在疫情期間居家辦公這兩年多的時間裡，生活出現了無序現象，不健身、不娛樂 、飲食不規律、營養不均衡等等。

但也有人不希望返回辦公室，除了擔心被傳染的風險大之外，也已經習慣了居家辦公的環境。在家辦公節省出的通勤時間，可以用於陪伴家人，學習新技能，做感興趣的事情，甚至還有人用兩年來節省出的個人時間，在互聯網上創業小有成績。這部分人很享受居家辦公帶來的靈活性，他們認為居家辦公可以為工作和生活的創新，提供足夠的空間。

舊金山 疫苗 Omicron

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