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4月重返辦公室 Google探索混合模式

記者王子涵／聖荷西報導
Google將繼續探索混合的工作模式。（美聯社）
Google將繼續探索混合的工作模式。（美聯社）

聖他克拉拉縣衛生局日前取消室內口罩令，表明新冠病毒在灣區的傳播已經基本得到控制，並處於下降可控的趨勢。矽谷各大科技公司重新將返回辦公室的要求提上日程。Google母公司Alphabet表示，公司將要求灣區的員工從4月開始，每周至少在辦公室內工作三天。

Google副總裁凱西（John Casey）在周三向員工發表郵件稱，公司是在看到新冠病例穩步減少，以及安全措施提高的情況下做出的決定。

Google華人員工史子強對於返回辦公室後的工作生活表示擔憂：「儘管看到疫情已經得到控制，但是回到辦公室後依然不敢掉以輕心。」他說，他會繼續在室內辦公室佩戴好口罩。

除了安全問題，史子強並不想放棄現有的居家辦公模式。「居家辦公模式對於我來說，工資效率會更高效。而且工作和生活的平衡做的更好，每天不用在交通上花費額外的時間。」史子強說，「可以想像回到辦公室後，工作會容易疲憊。」

Google公司也在嘗試著將混合的工作方式繼續推行下去。凱西在郵件中表示，全球共有約1萬4000名員工得到遠程工作的批准。「我們計畫利用這一個月的時間，慢慢過度到我們的新常態，並在4月4日完全實行混合的工作方式。」

Google 口罩 灣區

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