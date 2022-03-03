北加第5所 台灣華語文學習中心成立

北加州第五所台灣華語文學習中心成立，走進主流與莫德斯托初級學院合作 。（僑教中心提供）

位於莫德斯托（Modesto）的牡丹中文學校是北加州 2022年申請成立的台灣華語文學習中心。為積極向主流社區推廣華語文、認識台灣文化，牡丹中文學校與主流大學「Modesto Junior College」（莫德斯托初級學院）合作，共同辦理台灣華語文學習中心。中心1日在校園舉行揭牌儀式，包括駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、校長劉惠吟、莫德斯托市長Sue Zwahlen、副市長David Wright、莫德斯托縣議員Mani Grewal、Channce Condit、眾議員 哈德（Josh Harder）代表等人都到場參加。

另外，還有莫德斯托初級學院董事Santanu Bandyopadhyay、副董事Jennifer Zellet、校長Henry Yong，以及僑務諮詢委員汪昌泰、高玉麗、陳鈞亞、梅毅端、僑務顧問黃本初、僑務促進委員黃安莉、授課教師曾景緻等僑界人士共約30人前往觀禮，場面熱鬧隆重。

賴銘琪致詞時表示，牡丹中文學校是北加州第5所成立台灣華語文學習中心，由主流學校提供優質學習環境，牡丹中文學校安排師資與教材，向美國朋友提供中文學習，以及多元認識台灣文化的環境，將有助於未來工作、旅遊與生活。他相信牡丹中文學校能愈辦愈好。

莊雅淑表示，為提供海外人士優質華語文學習環境，金山灣區僑教中心目前已輔導5所海外僑校、僑團成立台灣華語文學習中心。未來將持續協助開設具台灣特色的華語文學習中心，提供對中文有需求、有興趣的外籍人士更多的學習機會。

劉惠吟表示，莫德斯托大多以西班牙文為主要第二外語，但對於中文需求與重要性也與日俱增。在積極接洽各界人士後，感謝莫德斯托初級學院協助，順利於今年成立台灣華語文學習中心。考量疫情情況，第1期將為線上教學，開課日期為3月7日，目前已招收16名學生。

莫德斯托市長Sue Zwahlen首先感謝劉惠吟對社區長期的貢獻。她表示，牡丹中文學校與莫德斯托初級學院合作推動台灣華語文學習中心非常有意義，期待推出更多學習中文及台灣文化學習課程。

儀式中也播放僑務委員會長童振源、史丹福大學教授王智弘介紹台灣華語文學習中心影片，以及各地學生學習華語文心得短片；聯邦眾議員哈德也預錄祝賀影片。另，為邀僑務榮譽職共同協助推動學習中心相關事務，劉惠吟特聘僑務諮詢委員陳鈞亞與梅毅端擔位該中心「榮譽資深顧問」，並由賴銘琪見證頒發證書。