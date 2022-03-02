聖他克拉拉大學 迎首位非神職女校長

蘇利凡為聖他克拉拉大學建校171年首位非神職校長。(聖他克拉拉大學官網截圖)

聖他克拉拉大學 (Santa Clara University) 3月1日宣布該校創校171年以來的首位女校長蘇利凡 (Julie Sullivan)。聖他克拉拉大學過去校長全都為耶穌會神父。蘇利凡為聖他克拉拉大學建校171年首位非神職校長，創下兩項新紀錄。

前任校長歐布萊恩 (Rev. Kevin O'Brien) 因與學校耶穌會研究生發生不當行為，經調查後，辭去校長職務。學校遴選委員會從全國數十名校長候選人中選中蘇利凡掌舵，希望聖他克拉拉大學在蘇利凡主導下穩定成長。

蘇利凡將成為聖大第30任校長。她說，每一個人總是站在前人所建的基礎上繼續發展，因此必須深入瞭解前人的建樹，才能接棒發揚。

蘇利凡雖非神職人員，成年之後歸依天主教。她過去就創下聖湯瑪斯大學 (University of St. Thomas) 首位非神職人員、首位女性校長的歷史。

根據聖他克拉拉大學校方調查，前校長歐布萊恩與學校耶穌會研究生喝酒聊天，聊天內容不合耶穌會禮儀。歐布萊恩目前接受酒精與承受過重壓力治療。他辭去校長職務後，該校克羅本伯格院長 (Provost Lisa Kloppenberg) 曾暫時接掌校長職務。此期間，聖大董事會改變學校章程，移除聖他克拉拉大學校長必須身為耶穌會神父條款。非神職出身的女校長蘇利凡終得順利擔任。

蘇利凡成長於佛羅里達州，是全家首位取得大學學位的孩子，她先後於佛羅里達大學得到會計學士、稅務碩士，以及商業學博士學位。現年64歲的蘇利凡曾在北卡羅萊納州大、聖地牙哥 加大教書。隨後擔任聖地牙哥大學 (the University of San Diego) 的副校長與院長職務。蘇利凡的夫婿鮑伯‧蘇利凡 (Robert “Bob” Sullivan) 曾任聖地牙哥管理學院的首任院長，現已退休 。兩人共有五名子女，其中兩人住在灣區 ，另有八個孫子女。

聖他克拉拉大學董事會主席松悉尼 (Larry Sonsini) 說，挑選非神職人員與女性擔任校長職務有其道理。他說，蘇利凡不但開朗，而且有幹練的商務能力，能與社區領導建立深入關係。蘇利凡表示，擔任校長之後，將深入聽取聖大社區成員意見，特別是吸收學校教師、學生與其他人士的見解，規畫聖他克拉拉大學未來發展願景。