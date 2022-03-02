俄烏衝突 童子賢：沒言論自由的社會不得人心

台灣和碩集團董事長暨玉山科技協會理事長童子賢(右)對俄國襲擊烏克蘭一事發表看法。（報系資料照片）

俄國 總統普亭對烏克蘭 發布襲擊，開始面臨全球的譴責與制裁。台灣和碩集團董事長暨玉山科技協會理事長童子賢說：「普亭應反省一下，為何烏克蘭離心離德？一個沒有言論自由、半夜會有祕密警察來帶走人的社會，是不得人心的。」

和碩科技源自於台灣，是台灣知名科技大廠，矽谷也有分公司。童子賢向來關心社會與國際議題，也對俄國以「維和」名義進入烏東並進攻基輔等攻擊行為做出感嘆。他說，普亭應該反省一下，為何烏克蘭離心離德？為什麼選擇跟俄國站在一起的，只能是人口幾百萬、一個總統獨裁32年的白俄羅斯 ？

童子賢說，同樣是斯拉夫民族的波蘭、烏克蘭甚至羅馬尼亞、南斯拉夫諸國，都選擇北約，而離開俄羅斯，所以俄國才喊沒有安全感。因為俄羅斯與蘇聯一樣，都是用極權、強制方式，強迫其他國家。

童子賢說，俄羅斯強調要尊嚴、要安全，但難道波蘭、烏克蘭、羅馬尼亞不能同樣擁有尊嚴與安全嗎？加入日耳曼人西歐建立的北約組織，並不是北約拿著槍砲強制波蘭及東歐諸國加入，極權主義統治者非但沒有自我反省，還襲擊鄰國，「沒有言論自由、半夜會有祕密警察來帶走人的社會，是不得人心的。」