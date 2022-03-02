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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

屋崙華人義工華埠巡邏 被闖空門損失8000元

記者劉先進／聖利安住報導
聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻得亂七八糟。（馬作林供圖）
聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻得亂七八糟。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林3月1日表示，他妹妹馬女士於2月28日在華埠巡邏，位於聖利安住Juniper街的家在中午被偷。竊賊擄走價值近8000元的金銀首飾。目前，警方已調取附近鄰居的監控錄像，正在調查此事。因為事發區域罪案增多，警方在1日當天已加強巡邏。

馬女士28日下午從華埠巡邏回家，打開車庫門，發現本來擺設整潔的車庫亂七八糟，櫃門被打開，一些名貴藥材和燒酒都有明顯被人移動的痕跡。這才得知被偷。28日下午4時許，馬作林得知後也趕到妹妹家中。只見家中到處都是亂丟的衣物，被小偷翻得一片狼藉。經過清點，才發現丟失了一批戒指等金銀首飾，價值8000元。

因為家中沒有安裝監控視頻，馬女士和馬作林只能查看對面鄰居的監控。發現一個30多歲的西裔男子，戴著手套，蒙著頭，鬼鬼祟祟的四處張望。而馬女士因為走得急，房子有個窗戶雖然關上，但沒有鎖住，此人就從窗戶中爬入她家中作案。

懷疑竊賊從沒鎖好的窗戶爬入作案。聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻...
懷疑竊賊從沒鎖好的窗戶爬入作案。聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻得亂七八糟。（馬作林供圖）

馬作林表示，經過比對監控錄像，妹妹確認，幾天前，竊賊曾駕駛過同一輛車，來過附近踩點。原來，馬女士和先生的妹妹（即小姑子）都住在同一街區，相隔很近。小偷到處轉圈，東張西望，先看到馬女士的小姑子家中有人，所以作罷。而馬女士當時正站在門口用水澆花。因為人多，竊賊沒有下手。但28日馬女士家中沒人，小偷闖空門作案。

聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻得亂七八糟。（馬作林供圖）
聖利安住華人馬女士家中被偷，竊賊光顧時，將衣物翻得亂七八糟。（馬作林供圖）

馬作林表示，近期，屋崙華埠巡警頗多，再加上華埠社安隊等義工巡邏，華埠治安大為好轉。不法分子見到華埠無法下手，就轉戰東屋崙和聖利安住等區域。在聖利安住的微信群中，經常能見到華埠分享被盜或被搶劫的經歷。華裔代表已和聖利安住警局溝通，希望增加巡邏。1日當天，能看到警車在聖利安住巡邏。

監控視頻顯示，疑似竊賊四處遊蕩，找機會下手偷竊。（馬作林供圖）
監控視頻顯示，疑似竊賊四處遊蕩，找機會下手偷竊。（馬作林供圖）

馬作林也在微信群上呼籲，看聖利安住等華人聚集的地區，能否仿照屋崙華埠，自願組建義工巡邏隊，和警方合作，打擊罪案。「組建義工，挑戰也很多。因為華埠街區少，人流商戶集中，義工巡邏範圍相對較小。而聖利安住的面積更大，如何巡邏需仔細斟酌。且需要一個強有力的華人牽頭負責，才能拉起一支義工隊伍做事。比如，能否開車巡邏。一開始，巡邏的班次可以少一點，等開始招募，義工增多，再考慮增加巡邏頻次。」

聖利安住華人馬女士到華埠做義工巡邏，家中被偷。（馬作林供圖）
聖利安住華人馬女士到華埠做義工巡邏，家中被偷。（馬作林供圖）

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