Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護

聖荷西計畫使用首筆Google社區福利金。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

儘管Google 在聖荷西 狄里登車站(Diridon Station)附近的大型園區計畫，還有一年多才開始動工，聖荷西市已開始計畫啟用首筆Google社區福利 金。聖荷西市去年夏天自Google收到750萬元經費(多筆款項中的第一筆)以來，已陸續撥款300萬元協助租戶、房東與非營利組織，並尋求提供可負擔房屋的方法。

市議會將討論將剩餘450萬元，用於職業訓練、兒童照護補貼、社區中心計畫、高中獎學金等。相關基金是市議會去年批准的一項具有里程碑意義交易的一部分。交易中，Google同意提供高達2億元社區福利金。作為交換，公司將獲准在聖荷西市中心西部邊緣、建造一個佔地80英畝的大型園區，可容納多達2萬人在園區內工作。

750萬元是去年10月Google贈與聖荷西市在SAP中心附近的三個市中心地塊、用於建造可負擔房屋的基金。三個地塊共佔地0.8英畝，可容納多達240間可負擔住房。聖荷西經濟發展主任克萊恩(Nanci Klein)表示，現在有能力開始為社區做好事，是一件很美好的事。數百人將因這些經費而獲得短期援助。

Google大型園區計畫被稱為「市中心西區園區」(Downtown West)，預計將有多達730萬平方英尺的辦公空間，是舊金山Salesforce Tower建築面積的4.5倍大。園區內將有4000間住房單位、300間旅館客房、50萬平方英尺的零售空間與15英畝開放空間及公園。Google估計，園區計畫總額將至少為10億元。

Google計畫於未來12-18個月內，開始改善道路與基礎設施，然後啟動第一階段建設。重點是開發West San Fernando街與Park大道之間的辦公空間、住宅單位與公共綠地。

除了2億元社區福利外，Google還同意建造1000間可負擔房屋、佔園區計畫住房25%，並設置一個高達1.5億元的社區基金，用於職業訓練、無家可歸計畫等，稱為「社區穩定與機會基金」(Community Stabilization and Opportunity Pathways Fund)，將由仍有待組成的社區諮詢委員會監控。