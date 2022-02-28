我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

王進德接任華運會主委 經文處長賴銘琪監交

記者李榮／密爾比達報導
華運會舉辦主任委員交接，由王進德（右）接任。中為賴銘琪。（記者李榮／攝影）
華運會舉辦主任委員交接，由王進德（右）接任。中為賴銘琪。（記者李榮／攝影）

第38屆金山灣區華人運動大會在金山灣區僑教中心舉行主任委員交接，由王進德接任。駐舊金山經文處長賴銘琪監交，並頒發僑務委員會委員長童振源賀函給王進德，並嘉勉函予卸任主任委員陳思如。

賴銘琪感謝歷任負責人及所有義工辛苦付出及參與。他並表示，期望華運義工夥伴繼續共同努力，將華人的運動精神及無私的熱情傳承下去。

王進德指出，定期的運動可以讓身心靈健康，而華運會本著運動健身的精神，鼓勵所有老中青幼的僑胞們能夠共同參加華運會活動，「我們希望今年福虎生威，一掃過去兩年疫情陰霾。今年在防疫的前提下計畫與各單項運動負責人積極討論舉辦活動的時間和細節，期望把2022年華運會辦得有聲有色。另外，也希望藉由華運會的平台，凝聚和團結僑心和力量，為僑胞服務，支持我們的國家。」

王進德表示，感謝中華民國外交部、僑務委員會、教育部體育署及舊金山經文處、南灣僑教中心長期的支持，也謝謝今年秘書長邱俊亮前主委和財務長陳叔元委員、呂玉貞僑務委員擔任華運會執行顧問，以及所有華運會前主委和各項目召集人、僑界領袖義工們長期以來的犧牲，大家無私奉獻的努力，讓華運會能繼續茁壯和發揚光大。

當日包括南灣僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅，歷任主任委員、僑務委員呂玉貞、國慶委員會主任委員林美蓮，以及鄭光志、高玉麗、陳松、沈慧、蔡秀美等僑務榮譽職及各單項競賽負責人60人出席觀禮。交接典禮完後隨即召今年的第一次工作會議，各單項比賽的籌備活動也將立即展開。

灣區 舊金山 華人

上一則

CoreLogic預測：房價增長勢頭將放緩

下一則

馬連縣濱海小社區「Bel Marin Keys」 房價1年飆漲5成

延伸閱讀

灣區人道組織 為接收烏克蘭難民作準備

灣區人道組織 為接收烏克蘭難民作準備
北加台灣華語文學習中心—向上中文學苑揭牌 3．1開課

北加台灣華語文學習中心—向上中文學苑揭牌 3．1開課
北加州中華耆英聯合會 線上迎春接「虎」

北加州中華耆英聯合會 線上迎春接「虎」
僑社慶元宵 台灣美食線上飄香

僑社慶元宵 台灣美食線上飄香
TCSA尋根之旅演講賽 青少年濃濃思鄉情

TCSA尋根之旅演講賽 青少年濃濃思鄉情

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡