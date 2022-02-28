王進德接任華運會主委 經文處長賴銘琪監交

華運會舉辦主任委員交接，由王進德（右）接任。中為賴銘琪。（記者李榮／攝影）

第38屆金山灣區華人 運動大會在金山灣區僑教中心舉行主任委員交接，由王進德接任。駐舊金山 經文處長賴銘琪監交，並頒發僑務委員會委員長童振源賀函給王進德，並嘉勉函予卸任主任委員陳思如。

賴銘琪感謝歷任負責人及所有義工辛苦付出及參與。他並表示，期望華運義工夥伴繼續共同努力，將華人的運動精神及無私的熱情傳承下去。

王進德指出，定期的運動可以讓身心靈健康，而華運會本著運動健身的精神，鼓勵所有老中青幼的僑胞們能夠共同參加華運會活動，「我們希望今年福虎生威，一掃過去兩年疫情陰霾。今年在防疫的前提下計畫與各單項運動負責人積極討論舉辦活動的時間和細節，期望把2022年華運會辦得有聲有色。另外，也希望藉由華運會的平台，凝聚和團結僑心和力量，為僑胞服務，支持我們的國家。」

王進德表示，感謝中華民國外交部、僑務委員會、教育部體育署及舊金山經文處、南灣僑教中心長期的支持，也謝謝今年秘書長邱俊亮前主委和財務長陳叔元委員、呂玉貞僑務委員擔任華運會執行顧問，以及所有華運會前主委和各項目召集人、僑界領袖義工們長期以來的犧牲，大家無私奉獻的努力，讓華運會能繼續茁壯和發揚光大。

當日包括南灣僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅，歷任主任委員、僑務委員呂玉貞、國慶委員會主任委員林美蓮，以及鄭光志、高玉麗、陳松、沈慧、蔡秀美等僑務榮譽職及各單項競賽負責人60人出席觀禮。交接典禮完後隨即召今年的第一次工作會議，各單項比賽的籌備活動也將立即展開。