屋崙裝10攝像頭 監控亂倒垃圾 最高罰款1000元/天

屋崙非法傾倒垃圾非常嚴重。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府宣布，在非法傾倒垃圾最頻繁的熱點區域安裝了十個監控攝像頭，以拍下錄像，對違法者立案。對傾倒者的罰款，最高可達每天1000元。

屋崙市議會在1月全票批准，安裝十個攝像頭，讓屋崙工務局（OPW）的工作人員能夠審查高質量的視頻錄影，以順藤摸瓜，追查垃圾傾倒者。其中一個攝像頭安裝在21st Ave和Solano Way十字路口，位於社區創意教育 學校（CSCE）背後。

屋崙工務局管理大部分與非法傾倒和公共缺陷有關的城市服務。在上個財政年度，工務局撿拾7470噸傾倒的垃圾。該局希望通過追究違法者的責任，遏制大量的傾倒行為。工務局利用六個文職環境執法雇員，管理監控錄像，積極調查整個城市的非法傾倒行為，預計今年晚些時候會有第七個雇員加入。

市府介紹說，在非法傾倒垃圾的熱點區域，安裝監控攝像頭的目的是為了捕捉視頻證據，確定傾倒者或提供所需的輔助資訊，完成可靠的起訴案件。監視攝像為屋崙提供了可行的方式。每起傾倒事件的罰款可高達每天1000元。工務局雇員將密切監測熱點區域，並評估監控攝像的效果，增加執法活動，學習如何勸阻可能的犯罪者。在已知的熱點地區安裝攝像頭後，傾倒者面臨更高的被抓風險。隨著時間的推移，在監控項目成熟後，攝像頭可能會對潛在的傾倒者起到持續的視覺威懾作用。

市長薛麗比（Libby Schaaf）說，市府想傳達的資訊簡單而直接：尊重這個城市，停止在屋崙傾倒垃圾。城市的家庭早已厭倦了人們在他們的社區傾倒垃圾，把危險和不健康的垃圾留在孩子行走和玩耍的地方。「今天，我們正在發出一個信號：如果你在這些社區傾倒垃圾，你將被抓住並被追究責任。」

市議會主席、市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，非法傾倒影響整個城市的社區，特別是低收入 和移民社區以及商業走廊。例如市第二區的聖安東尼奧和柯林頓公園。她本人對市府採取的措施感到非常鼓舞，因為此舉從根本上解決問題，追究違規傾倒者的責任，這些人在鄰居生活、工作和娛樂的地方傾倒有毒、難看的廢物。

東灣信仰行動組織（Faith In Action East Bay）社區領袖伍茲（Cherie Woods）說，該組織多年來一直在大力宣導與非法傾倒有關的知識，也在與屋崙公共工程和廢物管理部門就非法傾倒問題進行合作。感謝所有人的辛勤工作和奉獻，以確保在社區創意教育學校附近和整個屋崙安裝攝像頭。這些攝像頭是五年來合作努力的成果之一。

在社區創意教育學校就讀五年級的賽喬·丁（Saechao Din）說，非法傾倒對環境有害。「我相信，如果大家一起努力，一起清潔環境，會讓屋崙變得更好。」

此次的攝像系統從美國安全線路公司購買。市議會批准安裝十套設備，根據型號不同，每套設備的價格大約在5500至8000元之間。費用包括每月的蜂窩數據服務。工務局將嘗試安裝更多的攝像頭，並與市議會合作，批准和資助這些攝像頭。