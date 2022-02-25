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學區擬大刪AP課程 舊金山家長不滿

編譯組／灣區24日電
舊金山家長不滿學區可能將大刪AP課程。AP課程多於學區其他學校的洛威爾高中家長與學生，尤其反對這項計畫。(美聯社)
舊金山家長不滿學區可能將大刪AP課程。AP課程多於學區其他學校的洛威爾高中家長與學生，尤其反對這項計畫。(美聯社)

舊金山家長、教師與學生共同敦促學區委員會，拒絕與教師工會達成協議刪減AP課程，儘管大部分教育人士投票贊成這項計畫。洛威爾高中(Lowell High School)家長與學生尤其反對，曾在本周學區會議表達抗議。洛威爾高中的AP課程多於學區其他高中。

這項議題緊接在學區有關成績與學術成就表現的爭論之後。過去幾年，學區官員取消榮譽課程(honors classes)，刪減資優項目(gifted and talented program)，並將洛威爾高中招生方式改成抽籤系統。其中，經費是最關鍵的考量。

根據舊金山紀事報， 有關學區與教師工會合約協議，是暫停一年AP課程教師經費，以獲得額外準備時間，每年費用約為650萬元。這代表著AP教師每天將教學五堂課而非四堂課，減少對額外課程的其他教師需求。經費將被轉移至支付3290萬元的一次性的教育者獎金與替代加薪。

大部分教師在最近的投票中支持提案。所有老師將獲得2000元獎金，其他教師依據他們在何處教學與內容，包括每名AP教師可獲3000元獎金。

原本的650萬元經費是用於支付額外AP課程準備基金，是基於先前與教師公會合約使用公式。學區不僅必須支付至少有25名學生的AP課程額外準備費用，還必須支付AP老師本應教授的第五節課所需教師費用。

大部分情況下，學校獲得額外AP準備期經費遠超過所提供的成本。例如，洛威爾高中獲得約240萬元作為支付AP教師準備期經費、約佔學校總預算15%。但有超過100萬元是可用資金，每年用於其他計畫與教職員費用。

刪減AP準備期經費，是否代表學區高中將不得因此取消AP課程？學區官員表示，高中課程設置是基於學術需求、畢業要求與學生選擇。減少 AP 準備時間，不會減少AP課程數量，但會減少高中提供AP課程所需教師人數。很大程度取決於學校與校長決定刪減那些經費來彌補資金缺失。

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