拜登、紐森宣布 加州建稀土礦物供應鏈
加州與聯邦官員22日宣布，將在加州建立稀土礦物供應鏈與其他對現代科技至關重要的礦物國內供應鏈。總統拜登、加州州長紐森及礦產開採與加工產業主管共同宣布，對鋰與鈷等礦產開採的公共和私人投資。
聯邦官員表示，全球對所謂關鍵礦物需求預計於未來幾年飆升至400-600%，因為其對風力渦輪機、太陽能電力面板、電動車電池等潔淨能源產業發展，相當重要。
聯邦政府撥款約3500萬元給加州礦業公司「MP Materials」，公司也將另外投資7億元，創立提供給用於電動車、電子產品與風力渦輪機的永久磁體(permanent magnets)國內供應鏈。MP Materials公司計畫於2024年之前創造超過350個工作崗位，在加州Mountain Pass加工處理工廠建立供應鏈。
MP Materials執行長利廷斯基(James Litinsky)與拜登和紐森的視訊會議上表示，數十億元供應鏈不會在一夕之間完成。計畫需要資金與毅力，最重要的是需要全面領導層的真正承諾。
拜登與紐森宣布在加州建立稀土礦物供應鏈的重大投資案，主要目標是打破美國對中國的依賴，同時促進國內可持續清潔能源產業發展。白宮表示，這些投資計畫目標在關鍵礦物與材料的美國本土生產，並且創造「在可持續產業的高薪工作機會」(good-paying, union jobs in sustainable production)。
白宮指出，礦物獲取對日常生活的幾乎每一部分都非常重要，從娛樂、商業到交通。未來數十年對關鍵礦物的需求將激增，電動車電池需求也將增長4000%。目前，美國自國外、尤其是中國購買許多礦物材料，依賴外國資源來生產這些礦物的許多加工產品；在全球範圍裡，中國控制鈷、鋰、稀有土壤與其他關鍵礦產加工與精煉的大部份市場。
波克夏公司(Berkshire Hathaway)旗下再生能源部門也宣布，計畫在加州帝王縣(Imperial County)建造工廠，測試可持續鋰提取工藝的可行性。電動車電池回收公司「Redwood Materials」也參與計畫，與福特(Ford)、富豪汽車(Volvo)共同討論收集與再回收鋰電池。
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