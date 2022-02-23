太浩湖巨熊 躲過7個多月追捕 闖30多民宅搞破壞

一隻500磅重的黑熊在破壞太浩湖周圍的30多處房產後，上周又闖入另一棟房子，無休止地尋找牠的快餐。（電視新聞截圖）

一隻500磅重的黑熊在破壞太浩湖周圍的30多處房產後，上周又闖入另一棟房子，無休止地尋找牠的快餐。據加州 魚類和野生動物管理局發言人提拉（Peter Tira）說，這隻被居民稱為 「坦克漢克 」的巨熊已經躲過七個多月的追捕。

「這隻熊的問題在於牠實在太大了，」提拉周日（2月20日）透露說。「牠學會了利用牠的身量和力量闖入一些有人居住的住宅，撞破車庫門或前門。這是很可怕的。」

這隻熊與橫跨北加州和內華達州地區內的150多起事件報告有牽連。據沙加緬度媒體報導，最近一次是周五（2月18日）發生在Tahoe Keys社區的一處住宅的破門事件。這隻熊砸碎一扇窗戶，在居民在家時硬擠進一棟位於Catalina大道上的房子。警察 趕到現場，敲打房子外牆 ，一直敲到漢克從後門出去，消失在樹林裡。

這隻熊也被稱為Jake或Yogi，或者乾脆被叫「大塊頭」Big Guy。提拉將其描述為 「嚴重的食物習慣型熊」，「對人失去了所有的恐懼」，把人類住宅當成了食物來源。

一個房主協會在上周的會議上同意允許國家野生動物工作人員捕捉這隻熊。據稱以前的誘捕工作，一般在樹林中比較成功，在居民區則是徒勞，因為熊已經適應了這裡的環境。

在黑熊周五破門而入後，有關部門收集了牠的DNA證據，以便在抓到這隻熊時進行準確的匹配。提拉透露，如果漢克被抓獲，官員們表示這隻熊可以被重新安置到已被認可的設施，如動物園 和野生動物保護區。

提拉說：「你把牠重新安置到野外，牠們就會餓死，因為牠們不習慣自己獵取食物。」

房主協會的董事會成員賽法盧（Joby Cefalu）希望，殺死這隻熊是最後不得已的手段，他說：「我們委員會中沒有人對熊掠奪食物的情況掉以輕心。我們本應相互共存，不幸的是，這在人類是個難題。」