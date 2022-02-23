我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

西岸科技公司 逾4成在外州招才 給付薪資低於本地員工

編譯組／加州22日電
特斯拉公司前不久剛把總部遷到德州的奧斯汀市 (Austin)。(本報檔案照)
特斯拉公司前不久剛把總部遷到德州的奧斯汀市 (Austin)。(本報檔案照)

根據最新數據分析，目前西岸高科技公司徵聘員工，約有四成以上是在外州招才。加州、俄勒岡州、華盛頓州的科技公司特別偏愛在德州維吉尼亞州、喬治亞州等地徵聘人才。

統計顯示，西岸科技公司特別喜愛德州。生產電動車的特斯拉公司 (Tesla Inc.)前不久剛把總部遷到德州的奧斯汀市 (Austin)。奧斯汀市目前也是西岸科技公司徵才首選地區之一。德州城市之外，華府與紐約市也列名在前。此外由於新冠疫情，有些西岸公司也選在田納西州的納許維爾 (Nashville)或科羅拉多州的丹佛市 (Denver) 擴廠徵才。

西岸科技公司外州徵才潮流從新冠疫情爆發後特別明顯，疫情期間，許多公司展開全面或部分遠距工作，許多科技人紛紛遠離加州。除此之外，科技公司也在外州擴廠，如亞馬遜公司在維吉尼亞州的阿靈頓 (Arlington) 擴廠，Google 在紐約市曼哈頓擴廠，自然而然徵聘當地人才。

專家指出，2019年初，西岸各州的高科技公司在外州徵才的比率才不過三成，而目前已增加到43%。

根據經濟學家尼凱 (Agron Nicai)，全國各州各科技公司為了爭取人才，除了提高工資外，也讓員工方便選擇工作環境。加州科技公司一般可以高薪徵才，然而加州付給外州員工的薪資，一般低於其在本地工作員工的薪水。

德州為最大贏家，2020至2021年期間，西岸高科技公司7.3%的工作在德州招聘，而疫情才只有4.6%。其中4%人才招聘地點為德州奧斯汀。奧斯汀因此發展迅速，可是由於高收入科技員工紛紛湧入，奧斯汀的房價也大幅上揚。

另外一個贏家為維吉尼亞州，超越紐約州，成為西岸科技公司在外州招聘人員比率第二高州。此外喬治亞州與北卡羅萊納州也是吸引西岸公司擴張的重點。西岸公司也偏愛在喬治亞州的亞特蘭大市 (Atlanta) 與北卡羅萊納州的德罕市 (Durham) 徵才，這與當地高水平教育有關。

德州 維吉尼亞州 加州

上一則

ESPN排名 柯瑞列NBA75大球星16名 勇士現役唯一入選

下一則

加州總檢察長 要求准許網約車司機組工會

延伸閱讀

2/22/2022 2時22分 德州2天使寶寶同時出生

2/22/2022 2時22分 德州2天使寶寶同時出生
川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

加州作物授粉的蜂箱被盜案 讓蜂農損失數十萬元

加州作物授粉的蜂箱被盜案 讓蜂農損失數十萬元
加州恢復新冠帶薪病假 1/4勞工沒份

加州恢復新冠帶薪病假 1/4勞工沒份
西南管理區與台商會捐萬元 供德州慈濟基金會買起重機

西南管理區與台商會捐萬元 供德州慈濟基金會買起重機

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）

疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷

2022-02-16 20:28
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
舊金山選民以壓倒性票數罷免三位學區教委，盧佩思（左）、高勵思（中）和莫力加（右）。（電視新聞截圖）

以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免

2022-02-17 02:20
徐州八孩母親被困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）

8孩母親被拴鐵鏈 交大校友實名連署求真相

2022-02-16 21:03

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創