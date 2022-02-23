西岸科技公司 逾4成在外州招才 給付薪資低於本地員工

特斯拉公司前不久剛把總部遷到德州的奧斯汀市 (Austin)。(本報檔案照)

根據最新數據分析，目前西岸高科技公司徵聘員工，約有四成以上是在外州招才。加州 、俄勒岡州、華盛頓州的科技公司特別偏愛在德州 、維吉尼亞州 、喬治亞州等地徵聘人才。

統計顯示，西岸科技公司特別喜愛德州。生產電動車的特斯拉公司 (Tesla Inc.)前不久剛把總部遷到德州的奧斯汀市 (Austin)。奧斯汀市目前也是西岸科技公司徵才首選地區之一。德州城市之外，華府與紐約市也列名在前。此外由於新冠疫情，有些西岸公司也選在田納西州的納許維爾 (Nashville)或科羅拉多州的丹佛市 (Denver) 擴廠徵才。

西岸科技公司外州徵才潮流從新冠疫情爆發後特別明顯，疫情期間，許多公司展開全面或部分遠距工作，許多科技人紛紛遠離加州。除此之外，科技公司也在外州擴廠，如亞馬遜公司在維吉尼亞州的阿靈頓 (Arlington) 擴廠，Google 在紐約市曼哈頓擴廠，自然而然徵聘當地人才。

專家指出，2019年初，西岸各州的高科技公司在外州徵才的比率才不過三成，而目前已增加到43%。

根據經濟學家尼凱 (Agron Nicai)，全國各州各科技公司為了爭取人才，除了提高工資外，也讓員工方便選擇工作環境。加州科技公司一般可以高薪徵才，然而加州付給外州員工的薪資，一般低於其在本地工作員工的薪水。

德州為最大贏家，2020至2021年期間，西岸高科技公司7.3%的工作在德州招聘，而疫情才只有4.6%。其中4%人才招聘地點為德州奧斯汀。奧斯汀因此發展迅速，可是由於高收入科技員工紛紛湧入，奧斯汀的房價也大幅上揚。

另外一個贏家為維吉尼亞州，超越紐約州，成為西岸科技公司在外州招聘人員比率第二高州。此外喬治亞州與北卡羅萊納州也是吸引西岸公司擴張的重點。西岸公司也偏愛在喬治亞州的亞特蘭大市 (Atlanta) 與北卡羅萊納州的德罕市 (Durham) 徵才，這與當地高水平教育有關。