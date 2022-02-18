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紀念陳煥瑛…阿拉米達市憲法路 改名陳煥瑛路

記者劉先進／阿拉米達市報導
東灣阿拉米達市議會本周投票決定，將市內的憲法路（Constitution Way），改名為陳煥瑛路（Wilma Chan Way），以紀念因交通事故不幸去世的前縣議員陳煥瑛。（記者劉先進 ／攝影）
東灣阿拉米達市議會本周投票決定，將市內的憲法路（Constitution Way），改名為陳煥瑛路（Wilma Chan Way），以紀念因交通事故不幸去世的前縣議員陳煥瑛。（記者劉先進 ／攝影）

東灣阿拉米達（Alameda）市議會本周投票決定，將市內的憲法路（Constitution Way），改名為陳煥瑛路（Wilma Chan Way），以紀念因交通事故不幸去世的前縣議員陳煥瑛。

陳煥瑛在阿拉米達市居住27年，是首位當選阿縣議員的亞裔。2000年到2006年擔任加州眾議員，也是首位亞裔多數黨領袖。她制定了開創性的立法。她的兒女Daren Chan和Jennifer Chan在請願信中描述說，母親是一個真正的阿拉米達人，她宣導可負擔的醫療保健、兒童保育、住房、移民權利、老年服務等，幫助民眾擺脫貧困。

陳煥瑛推動創建了阿拉米達兒童、青年和家庭青年合作組織（ACCYF）。該組織幫助市、學區、縣和青年服務機構加強社區青年服務。她還創立了阿拉米達縣的First 5，一個早期干預和豐富的計畫，以縮小兒童之間的差異。在大流行的早期，她為被診斷為新冠、符合收入條件的居民爭取到病假工資，以便他們能夠自我隔離。

為了重新命名憲法路，阿市議會選擇免除議會街道命名政策的具體程式要求，包括：一個或多個城市居民、企業主或業主提交請願書，包括至少500名居民簽名，或需重命名的街道上、50%+1居民和企業業主簽名。有一個公開的過程，包括外聯、公開會議和規畫委員會的建議。命名人已經去世至少三年。

市規畫局的工作人員確定，考慮到在憲法路上，只有一棟無人居住的房產屬於東灣水務局（EBMUD），且使用該路牌地址，所以重新命名簡單可行（無需經過上述程式）。

東灣阿拉米達市議會本周投票決定，將市內的憲法路，改名為陳煥瑛路（Wilma Ch...
東灣阿拉米達市議會本周投票決定，將市內的憲法路，改名為陳煥瑛路（Wilma Chan Way）。（取自Google街景）

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