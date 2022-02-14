兩劑間隔更長時間 能否提升接種率？

延長兩次接種疫苗間隔是否會加強免疫作用？這是CDC目前考慮的問題。(美聯社)

美國五分之一的合格接種疫苗 民眾拒絕接種疫苗，如果將接種第一劑輝瑞 (Pfizer)或莫德納 (Moderna) 與接種第二劑的間隔延長，是否會鼓勵更多民眾接種疫苗？延長兩次接種疫苗間隔是否會加強免疫作用？這些都是聯邦疾病防治中心（CDC ）目前認真考慮的問題。

接種新冠疫苗的確證明可以減少感染率、住院率以及感染新冠死亡率，然而接種疫苗同時也可能產生副作用 （雖然少見)，疫苗保護力過一段時間後降低，必須接種加強針，這都是有些民眾拒絕接種疫苗的理由。

CDC 根據加拿大與英國研究報告指出，兩次疫苗接種間隔期延長到7至8個星期，防疫效果與免於住院效果將比原來的3至4個星期高出5%至10%。延長間隔期到6至14個星期，人體產生對抗病毒的蛋白質含量較高，對心臟疾病民眾的危險性也較低。

然而CDC 在2月初也公布研究結果，指出於三至四個星期期間，分別接種第一劑與第二劑瑞輝或莫德納疫苗，五個月之後再打加強針，防疫效果與安全性高於延長接種疫苗間隔到8個星期。CDC對疫苗接種間隔尚未作出決定。

洛杉磯急診科醫師與醫學顧問戴格瑙 (Dr. Michael Daignault) 表示，延長兩次接種疫苗之間的間隔，可能會減輕一些美國民眾的顧慮。目前一些國家包括加拿大、英國、印度在內，已延長疫苗接種間隔期，他與舊金山加大的甘地醫師 (Dr. Monica Gandhi) 指出，CDC 承認延長接種間隔期功效，這是一大轉變。

CDC 醫師奧利佛 (Dr. Sara Oliver) 表示，延長兩次接種疫苗間隔期，主要是為了緩和數千萬尚未接種疫苗的美國年輕人內心焦慮。

奧立佛指出，延長接種疫苗間隔有其潛伏負面因素，如果接種第一劑，等了八個星期再接種第二劑，等待期間過長，第一劑疫苗的保護力將減弱，增加等待期間感染機率。此外由於尚未完全接種，將影響他們的工作與學校上課。另外對於長者或健康不佳民眾，接種間隔過長，可能會增加其感染可能性。

然而甘地與戴格瑙認為，延長接種間隔期值得進一步研究，他們表示，包括他們在內，有些醫師已指示他們的病人延長接種間隔期。兩位醫師稱，只有狂犬病疫苗接種間隔期是三個星期，他們指出，對數百萬尚未接種疫苗民眾，延長接種間隔期可能會平息他們的遲疑。

然而齊格雷醫師 (Dr. Robert Quigley) 不以為然。他說，目前疫苗接種方式已在美國各地廣泛實施，證明安全有效。他表示，雖然延長接種間隔期可能帶來一些作用，可是在現階段改變實施已久的接種系統，將會帶來許多混亂與困擾。