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復刻台灣紅茶香 台南老街名店引進矽谷

記者江碩涵／灣區報導
布萊恩紅茶老闆李靖熱愛台灣珍奶，曾四天喝了20幾家珍奶，選出了心目中最想開的珍奶店。（記者江碩涵／攝影）
布萊恩紅茶老闆李靖熱愛台灣珍奶，曾四天喝了20幾家珍奶，選出了心目中最想開的珍奶店。（記者江碩涵／攝影）

台灣台南知名紅茶店布萊恩展店到矽谷了，將紅茶店代理進來的居然是來自香港的29歲年輕女生李靖（Cherry）。她說，她從以前就一直熱愛喝茶，尤其是珍奶，一周可以喝上三、四杯，當她打定主意要開珍奶店時，第一個就想到台灣，也為此衝到台灣喝遍全台的珍奶、短短四天喝了20家，最後選定布萊恩紅茶當作展店目標。

布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

李靖說，她從14歲就移民到矽谷，非常喜歡喝紅茶、珍奶，巔峰時期一周會喝三、四杯。她畢業後雖然從事金融業，但一直夢想著開間珍奶店，也因為很喜歡台灣文化，曾到台灣玩了八、九次，2019年時到台灣探訪各大珍奶店，短短四天喝了20多家珍奶店，最後評比結果，對布萊恩印象最深刻，於是決定加盟並代理進加州矽谷。

布萊恩紅茶是台灣地方名店，最早只有在台南正興街上，是到台南觀光時的造訪景點，之後陸續在台灣各處拓店，不過多集中在台南，就連台北市目前也只有一家分店。而布萊恩海外第一家分店，就在加州矽谷。

李靖說，為了學習如何做出最好喝的紅茶，她與店長一起在台南待了一個多月，那也是她第一次到台南，且待了這麼長的時間，她除了學習煮紅茶的精髓外，也發現台南古都的美，尤其是烹調食物有別於台灣其他地方，「真的特別甜」。

為了復刻布萊恩紅茶在台南原有的風味，不僅裝潢都與台南新拓店一樣，茶葉、杯子、杯套...
為了復刻布萊恩紅茶在台南原有的風味，不僅裝潢都與台南新拓店一樣，茶葉、杯子、杯套、吸管等用具，也都來自台灣的供應鏈。（記者孫愛薇／攝影）

受訓完成後，李靖原本打算立刻開店，但沒想到2020年初新冠疫情爆發，開店計畫延宕，原本想在2021年就開店，也因此延至2022年初開幕。

李靖說，為了復刻布萊恩紅茶在台南原有的風味，不僅裝潢都與台南新拓店一樣，茶葉、杯子、杯套、吸管等用具，也都來自台灣的供應鏈，就連吸管都是小麥環保材質，只喝茶的吸管管徑也特別小，才能喝到茶葉的芳香。

布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，已試營運兩周。李靖說，兩周下來全店營運陸續上軌道，未來不排除在矽谷別處再開分店。

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