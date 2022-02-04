聖他克拉拉縣 監測污水追疫情

史丹福博士生正在對其中一個樣本進行檢驗。（聖荷西州大校報）

污水已經成為聖他克拉拉縣監測社區範圍內疫情 傳播的重要媒介。通過檢測 污水中的人體排洩物，科學家可以有效地追蹤、預測疫情的傳播。

聖他克拉拉縣公共衛生副局長布雷特（Michael Balliet）表示，自2020年11月開始聖縣就已經採取該種辦法追蹤新冠疫情。布雷特說：「我們已經採集了超過一年的有關Covid病毒在污水中的濃度數據。」

他表示，病毒在污水中的濃度數據比居民個人檢測的反饋更加快捷、準確。衛生局高級主管馬克思（Savanna Marquez）也表示，家用檢測劑尚不普及，並且供給量有限。「居家檢測劑的準確性有待考證，污水檢測往往會更加精準。」根據美國疾控中心網站的信息，自我檢測劑只能夠檢測患者當前是否被病毒感染，但不能識別身體內的抗體是否是由先前的感染而產生的。

布雷特解釋，日常監測污水中的病毒濃度有利於幫助大型城市定位病毒爆發的區域，並進行快速應急相應，盡早防止病毒擴散。

聖荷西2020年新投入使用的污水處理裝置。（聖荷西市府官網）

史丹福大學 博士生格里哈爾瓦（Lorelay Mendoza Grijalva）表示，聖縣正與轄區內的四個污水處理廠進行合作，收集約10萬至150萬居民的廢料並進行檢測。

布雷特稱，聖縣是唯一一家公共健康機構將廢水檢測數據公布於眾的。每日收集上來的樣本將被送至史丹福大學，教授和博士生會親自檢測，並將數據製成圖表展示出來。

格里哈爾瓦表示，第一步需要將廢水樣本進行濃縮。第二步將Covid病毒的RNA遺傳物質從樣本中分離出來，形成固體沉澱物。

聖荷西環境服務部門公共信息官羅夫特（Jennie Loft）表示，此時固體沉澱物中的病毒濃度要比污水中的濃度高1000倍以上，這樣會更容易發現病毒的存在。

為確保結果的準確性，避免偏差，送往史丹福大學的固體沉澱物會被重新命名，並隨機打亂。格里哈爾瓦表示：「這樣做，我們就不知道實驗室中的樣本是來自於哪一片區域了，我們會平等得處理它們。」