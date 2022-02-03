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學校要不要戴口罩 灣區爭論愈演愈烈

編譯組／灣區2日電
針對學生在學校是否須配戴口罩的辯論，正在整個加州展開，灣區也不例外。(美聯社)
針對學生在學校是否須配戴口罩的辯論，正在整個加州展開，灣區也不例外。(美聯社)

最近幾周，針對學校是否須配戴口罩的辯論，正在整個加州展開，灣區也不例外。反對學童戴口罩人士認為，強制兒童戴口罩被作為一種公衛手段過度使用，可能引發不良後果。另一方則表示，口罩是低成本低風險的防禦措施，不僅保護兒童也保護家人、教師與整個社區。

舊金山家庭醫師、社會流行病學家與幼稚園家長哈曼德(Rita Hamad)從支持成人與學生在學校戴口罩，變成重新思考強制兒童戴口罩必要性的提倡者。她認為，民眾感到害怕，口罩早期被政治化，以至於會恐懼改變想法。

哈曼德自認厭惡風險，並對舊金山學校在疫情期間採取謹慎態度感到滿意。兩年後的現在，看到家長在公園讓幼童戴口罩，卻感到沮喪，因為專家們幾乎認為並無必要，這個想法漸已納入學校政策，是基於科學而非恐慌，「人們已接受兩年焦慮訓練。這個情況讓人困擾，因為並不科學。」

她指出，新冠病毒對兒童的影響，因疫苗接種和免疫力增強而減輕。她與支持終止強制戴口罩的專家皆認為，讓兒童無限期戴口罩將對心智發展產生影響。

有關學校戴口罩辯論的核心，是兒童戴口罩以防止感染或傳播病毒的益處；以及剝奪學生正常與沒戴口罩的童年，可能帶來長期成本影響的風險分析。對部分人來說，戴口罩選擇可能是明智的，因為可防止潛在致命疾病傳播的可能性，值得承擔戴口罩帶來的不方便。

健康公平性與患者權益倡議團體「SameSky Health」創辦人麥森(Abner Mason)推文表示，在美國，許多人若生病就可能一無所有，即使是在相對短暫的時間內。他們可能失去提供健康保險的工作。不用擔心染疫是一種奢侈，事實上，很少人可負擔得起。

舊金山加大急診醫師尼克斯(Dr. Taylor Nichols)提倡持續配戴口罩，認為在學校捨棄配戴口罩的想法，是來自特權角度，「我未見到孩子因戴口罩而受傷。他們可能仍會被傳染，也可能傳播疾病。目前仍處於病例激增階段。」他指出，現在並非討論解除口罩措施的時候，疫情期間不可能對未來做出預測，病例增加情況下，即使病例數已在下降，也不是放棄任何合理防禦措施的時刻，即便在疫苗接種率高的地區也是如此。

口罩 舊金山 疫情

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